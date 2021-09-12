科興疫苗效力差「對80歲↑長者僅28%有效」　巴西停止採購

▲巴西在初期相當依賴科興疫苗，但政府如今選擇停止繼續採購中國疫苗，轉向購買美國製疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西是中國科興疫苗的主要買家，但隨著外界對於科興疫苗對抗Delta變異株效力的擔憂加劇，以及其他疫苗更容易取得，巴西政府洽購科興疫苗的相關談判已喊停，且不會推薦使用科興疫苗作為第3劑加強針。

華爾街日報報導，巴西在初期相當依賴科興疫苗，截至目前所購買約1億劑科興疫苗幾乎都已交付，接種過1劑疫苗的巴西人約占三分之二，而打過2劑者則超過三分之一。但政府如今選擇停止繼續採購中國疫苗，轉向購買美國製疫苗。

政府發言人透露，依據巴西衛生局上月建議，政府已不再討論是否再購入3000萬劑中國疫苗。衛生局長衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）上週則說，針對疫苗第3劑加強針，政府現階段推薦的是輝瑞疫苗，不再推薦科興疫苗。

另一方面，中國科興生物在巴西的官方合作單位「布坦坦研究所」（Instituto Butantan）也證實，採購談判沒有進展，也沒有簽署任何協議。相關人員也透露，布坦坦研究所正在聖保羅郊區建造的工廠，預計這幾個月就會完工，原本打算用來生產中國疫苗並銷往南美洲，但因中國疫苗需求降低，目前已在尋找其他替代產品。

事實上，減少對中國疫苗依賴的國家不只巴西，包括南美洲、東南亞多國都是，且均轉向美國產疫苗作為接下來的疫苗首選。巴西政府統計顯示，今年初所推動疫苗接種，中國製疫苗占比高達8成，但現階段已不到35%。

另一方面，其實在Delta變種病毒擴散前，許多流行病學家及部分研究就已經對科興疫苗表達擔憂。依據巴西去年一項試驗，科興疫苗能有效預防死亡，但在預防無症狀感染方面成果不佳，有效性僅50.4%。另項未經同行評審的研究則顯示，科興對80歲以上長者的有效性僅28%。

這也讓部分專家認定，各國難以藉由施打科興疫苗降低總確診數。巴西國家免疫計劃前負責人多明各斯（Carla Domingues）直言，「購買這種疫苗已經沒有意義……它在老年人中的有效性很低，最好是購買其它疫苗。」

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