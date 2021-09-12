爸媽想靠黑魔法發大財　6歲女童慘被「徒手挖右眼」割眼皮食用

▲印尼6歲女童被母親活活挖眼，父親、叔叔與祖父合力將她壓制，因為他們深信將女童藉作祭品可以讓一家人獲得財富。（圖／翻攝自YouTube／KOMPASTV）

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼南蘇拉威西省戈瓦縣（Gowa）警方與官員去參加一場葬禮，卻目睹一名6歲女孩慘遭父母、叔叔和爺爺集體壓制並挖眼的駭人事件，官員趕緊錄影蒐證並阻止才救下了這名女孩。調查發現，一家人已經不是首次做出這番恐怖行徑，一切起因竟是迷信「黑魔法」。

根據CNN印尼、雅加達椰子網等外媒報導，戈瓦縣警方與官員1日前往當地一戶喪家弔唁，死者是一名22歲年輕男子，但葬禮結束後卻聽見小女孩的哭聲，官員走到屋內竟然目睹女孩被爸爸、叔叔和爺爺壓制在大人懷裡，母親則將姆指深深插入小女孩的眼窩，試圖挖出她的右眼，官員立刻錄影蒐證，剛好在現場的警員也即刻介入，將女孩送醫並且逮捕幾名加害者。

據報導，這家人沉迷於一種稱為「Pesugihan」的黑魔法，堅信可以透過人類獻祭、同類互食等奇異巫術改善經濟窮困，從而讓全家人脫貧致富，6歲的小女兒就這樣無辜遭到挖眼，所幸送醫進行手術後視力逐漸恢復中，目前已經拆掉紗布，並能看清6公尺以外的文字。加害者被捕後聲稱遭到邪靈控制，目前已被強制送往精神醫院做相關鑑定，預計會被以兒童保護、家庭暴力等法規起訴，可能面臨10年以上刑期。

更毛骨悚然的是，女孩另一名未犯案的叔叔巴育（Bayu）透露，「他們使用這種黑魔法已經很長一段時間了，我們撞見那場儀式時，我質問她（女孩）的母親才知道，她的眼皮甚至已經被母親吃掉了。」據悉，先前的喪禮死者22歲男子是女孩的哥哥，生前是因為被家人在巫術儀式中強灌2 升鹽水，才會導致死亡。警方除了對女孩哥哥的死因重啟調查之外，也逮捕了鼓吹這家人拿孩子獻祭的一名巫師。

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