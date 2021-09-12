小貓懸掛看台　下秒「急墜20m」驚悚瞬間曝！球迷高舉國旗神救援

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm — Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州硬石體育場（Hard Rock Stadium）11日的橄欖球賽發生一段驚險插曲，一隻貓咪不知為何出現在觀眾席，疑似受到驚嚇亂竄，差點墜落上層看台，牠用爪子緊緊鉤住廣告帷幕，掛在高處擺盪掙扎，最後承受不住重量，急墜20公尺，幸好被下方球迷高舉國旗接住，驚險影片在社群媒體上瘋傳。

綜合外媒報導，貓貓安全降落在美國國旗上的瞬間，全場立刻爆出如雷歡呼，雖然牠看起來嚇壞了，但是沒有受傷，最後被體育館保全帶走安置。

▲美國邁阿密一隻小貓驚險墜落20公尺，獲救後被球迷興奮抱起。（圖／翻攝Twitter@DannyWQAM）



邁阿密大學設備部經理克雷格（Craig Cromer）就是當時提供國旗的觀眾，「他們（球迷們）試圖從上方抓住牠，但卻根本碰不到，還把貓咪嚇得往下掉」。他回憶，貓咪當時「用2隻前爪懸掛在那裡一陣子，接著只剩下1隻前爪，然後我心想『我的老天，這真的要發生了』」，幸好最後化險為夷。

克雷格和妻子金柏莉（Kimberly）每次來看主場球賽都會帶著國旗，從沒想過有一天會以這種方式派上用場。雖然在救援過程中，夫妻倆被貓尿噴得全身都是，但卻一點也不在意，金柏莉也笑說，「這真是我們在比賽中見過最奇怪的事情」。

CAT SURVIVES FALL AT HARD ROCK STADIUM!!!! #SaveTheCat pic.twitter.com/oPNGgfUltZ — Yianni Laros (@Yiannithemvp) September 11, 2021

此影片如今在網路上瘋傳，「硬石體育館貓貓」（#HardRockCat）標籤也在推特上爆紅，就連硬石體育館官方帳號也推文表示，「我們祝福這隻貓咪剩下的8條命也都過得很好」。本場球賽中，邁阿密颶風隊（Miami Hurricanes）最終以25比23分數擊敗阿帕拉契登山者（Appalachian State Mountaineers）。

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