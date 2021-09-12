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針筒裝滿「精液」隨機戳人！她屁股又熱又痛　轉頭驚見噁男崩潰

記者吳美依／綜合外電報導

美國馬里蘭州發生一起駭人案件，居民湯瑪士（Thomas Byron Stemen）將自己的精液裝進針筒，接著攜帶至超市，隨機找上一名女性顧客，接著迅速把精液注入受害者臀部。無辜的凱蒂（Katie Peters）突然感覺屁股一陣灼熱、疼痛，嚇得轉頭查看發生什麼事，噁男竟還靠過來詢問，「我知道，感覺就像被蜜蜂螫一下，對嗎？」

根據監視器畫面，51歲的湯瑪士一路尾隨受害者，趁著對方歸還購物車時，拿出針筒狠刺。凱蒂起初以為對方拿菸頭燙自己，生氣斥責大罵，接著就上車準備離開，未料腿部突然又出現一陣灼熱感，還發現身上出現一個刺穿傷口，嚇得打電話給兒子，並且迅速就醫，「可能是老鼠藥、愛滋病毒，我完全不知道針筒裡有什麼」。

▲▼美國噁男拿裝滿精液的針筒亂戳路人。（圖／翻攝Twitter@LindsayAWatts）

▲湯瑪士用裝滿自己精液的針筒亂戳路人。（圖／翻攝Twitter@LindsayAWatts）

警方調閱監視器後，立刻展開調查，竟在嫌犯汽車內及住家發現多支針筒，而且全都裝滿精液。他們還發現，湯瑪士犯案當天在同一間超市試圖攻擊另外2人，幸好沒有成功。

安妮阿倫德爾郡（Anne Arundel County）警官賈桂琳（Sgt. Jacklyn Davis）說，「如果你看過這部影片就知道，這是極具攻擊性且蓄意的行為，也讓我們認為，他可能不是第一次這麼做」。

據悉，湯瑪士犯案前不久才從俄亥俄州搬來，擁有家暴等6項前科，如今被指控攻擊與危害他人罪，被判處10年有期徒刑。就連審理本案的法官也驚呼，這起攻擊「絕對是非常怪異且令人不安的」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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