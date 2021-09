赤道罕見下雪了！非洲人嗨爆「趴雪地玩耍」畫面曝　冰雹砸破民宅

記者張寧倢/綜合外電報導

位於非洲赤道附近國家喀麥隆出現罕見降雪,境內西部的巴納(Bana)和巴庫(Bakou)地區9日觀察到冰雹和降雪的現象,部分地區積雪厚度達5公分。當地官員表示,應是氣候變遷造成下雪奇景。

▲非洲赤道附近的國家喀麥隆罕見飄雪。(圖/翻攝自YouTube@emdia roland、推特@BitimiLe)

綜合俄羅斯衛星通訊社等外媒報導,喀麥隆是位於非洲西側幾內亞灣國家,境內最靠近赤道處僅距離不到200公里,然而,西部巴庫市與因為城堡和別墅林立而有小巴黎(Le Petit Paris)之稱的巴納市,9日卻都出現了冰雹與降雪,降雪區甚至有部分民宅的屋頂被砸破,厚度約達5公分的積雪阻礙了道路交通,幾座農園都傳出損失。

網路曝光影片可以看到,居民看到多年難得一見的白雪都相當興奮,紛紛拿出手機拍照留念,有人捧雪、踩雪,也有人開心到直接趴在雪地上玩耍。

▲喀麥隆(紅色框線區域)是位於非洲中部靠近赤道地區的國家。(圖/翻攝自Google地圖)

巴納市市長桑加(Jean Baptiste Sanga)表示,非洲這一地區下雪現象相當罕見,可以見得氣候確實正在變遷。報導補充,南非7月底出現異常低溫並且伴有降雪,氣象部門數據指出,南非各地共打破了19項最低氣溫紀錄,其中北開普省首府金伯利(Kimberley)與去年同期相比差異最大。

Climate change in Africa.

Strong snow recorded yesterday afternoon in the western region of Cameroon. @WBG_Climate @UNDP4Youth @grameencl @youthleadglobal pic.twitter.com/MrAedO9Iir