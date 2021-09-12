疫情逼死餐廳業者！他開業23年「慘收3間店」　付完員工薪資後輕生

▲去年底南韓新冠疫情升溫，首爾弘大街頭冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎疫情持續今已近2年，高壓的防疫政策讓餐廳、酒吧、小吃店等自營業者們喘不過氣，尤其每當疫情嚴峻時，營業時間與入場人數往往有嚴格限制。首爾一名經營啤酒吧23年的A某，疫情以前原本事業有成，全盛時期有4間餐廳，然而疫情後不敵虧損，最後他退租套房，籌措剩餘資金給員工當月薪後，在住處輕生死亡。

根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，現年57歲的A某從1999年在首爾市麻浦區以啤酒吧起家，之後不斷擴大事業規模，包括烤肉餐廳、日式酒店等4間餐廳，每間餐廳都有100個以上的座位，且店內的烤肉多次登上電視節目，成為職場聚餐的熱門地點，每逢年底更是有大批團體預約。

眼見事業有成，A某開南韓餐飲業界先河導入「5天工作制」，不僅讓員工有特休可以放，還讓員工分食股票，員工的福利條件可以說是相當優渥。

只不過新冠疫情徹底改變A某的人生，餐廳業績瞬間慘跌至剩下3分之1，之後甚至每天收入僅有10萬韓元，去年底南韓疫情升溫時，政府強化防疫政策，導致A某的餐廳客源完全斷絕，餐廳收到僅剩一間，卻還是無法負擔月租金1000萬韓元與員工的薪資，最後A某為了籌措員工薪資，只好退租自己居住的套房，剩下的錢向親友借。

A某以極端方式輕生，被發現陳屍住處，身旁留下的手機充滿著討債的文字訊息。

▼新冠疫情升溫時，餐廳的營業時間與入場人數往往受到嚴格限制，圖為首爾弘大。（圖／達志影像）

今（12）日是A某的出殯日，A某結識20多年的好友金某在首爾漢江聖心醫院受訪時抱怨，「政府規定團體營業場所只能接2名客人，且只能開到晚間9到10點，這樣是要我們怎麼做生意？坐在辦公桌前的人（指官員、公務員）可以不斷決定將現行防疫政策延後2周，然而為何卻只能強逼自營業者們犧牲、硬吞？」

金某感嘆道，「對A某來說，做生意可以說是人生的全部，幾乎每天都吃在店裡、睡在店裡，只專心工作。真的是太荒唐了，難道他是為了如今的結局才這麼努力工作嗎？他幾乎不太會買衣服，就連參加我的結婚典禮都是穿著工作用的圍裙來的。」

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