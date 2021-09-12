蓋達組織最新宣傳片高喊「發動911改變世界」　賓拉登接班人現身

▲蓋達組織發布60分鐘宣傳影片，聲稱策劃這場「改變世界」的襲擊事件。右圖為蓋達組織領導人薩瓦里多年前的畫面。（左圖／翻攝自推特，右圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在美國悲痛迎接911恐攻事件20週年之際，蓋達組織11日發布一段60分鐘宣傳影片，不但聲稱策劃這場「改變世界」的襲擊事件，更直言塔利班如今接管阿富汗，是組織取得的一大勝利。令人關注的是，蓋達組織領導人、賓拉登接班人薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）也現身。

綜合太陽報、以色列時報報導，蓋達組織11日發布的這段宣傳片長約60分鐘，其中剪輯部分塔利班媒體報導片段，當中可見不少武裝份子。

▲塔利班士兵的身影（右下），也出現在這段蓋達組織宣傳片之中。（圖／翻攝自推特）

追蹤極端主義的賽德情報集團主任卡茲（Rita Katz）表示，蓋達組織早就開始針對911事件進行運作，這次宣傳片利用紀錄片來呈現，「這段影片宣稱，當年911事件的策劃及其影響，震驚全球、永遠改變世界」，且對於塔利班如今接管阿富汗的局面，「塔利班在阿富汗的勝利，也是蓋達組織的勝利。」

其中，令人關注的是，蓋達組織領導人、賓拉登接班人薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）也在影片中出現，這也是他自從911事件19週年透過影片發表談話後首度現身。

他在影片中談及諸多議題及行動，包括附屬於蓋達組織的敘利亞聖戰組織「宗教保護組織」（Hurras al-Deen）今年元旦針對俄羅斯軍事基地的攻擊事件，以及美軍阿富汗撤離相關議題，但並未提到塔利班接管阿富汗。

17) Amid rumors of his death, al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri shown in new 60-minute video, this time offering some evidence that he is not dead--particularly, reference to events after December, when rumors of death surfaced. (A speech from March offered no such proof) pic.twitter.com/IXpz6wIZvh — Rita Katz (@Rita_Katz) September 11, 2021

然而早在去年11月，薩瓦里過世的消息廣為流傳。卡茲分析，針對美軍阿富汗撤離相關主題，早在2020年2月美國與塔利班代表簽署多哈協議時，撤軍的決定就成定局，假若薩瓦里真的已經去世，時間點也只會在2021年1月或之後某個時間點發生。

事實上，薩瓦里過世傳聞每隔數年就會再次流傳，專家表示，他的身體狀況不佳。薩瓦里在賓拉登死後成為蓋達組織領導人，但近年來已逐漸淡出公眾視線。

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