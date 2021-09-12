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女打完AZ「左半身中風癱瘓」大量腦出血身亡　驗屍證實死於疫苗

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲出於引發血栓的可能性，英國目前停止對40歲以下族群接種AZ疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國一名35歲婦女3月接種AZ疫苗，原本是為了「保護她的家人」，包含2名年僅6歲與1歲10個月大的孩子們，然而，接種第一劑疫苗約1周之後出現左側身體癱瘓等中風現象，被診斷出血栓併血小板低下症候群（VITT）的罕見副作用，儘管手術過後醫生評估病情樂觀，但她最終仍大量腦出血死亡。

根據英國《鏡報》報導，聖潘克拉斯（St Pancras）驗屍官法院近日裁定，35歲的母親泰勒（Alpa Tailor）死於AZ疫苗的副作用併發症。調查顯示，泰勒3月接種第一劑AZ疫苗後出現頭痛，一周多之後病倒，出現左側身體癱瘓、說話含糊不清與面部下垂等所有中風症狀，醫護人員於4月8日將她送往英國國立神經外科醫院，血液檢查很快得知她罹患血栓併血小板低下症候群（VITT）。

▲▼ 新冠疫苗。（圖／路透）

▲英國35歲婦女泰勒接種AZ疫苗後併發VITT而亡。（示意圖，非文中當事人／路透）

報導指出，泰勒當天下午就動了手術，以減輕大腦的壓力，醫師起初也評估手術成效不錯，然而，到了4月22日重症加護醫師察覺她的大腦功能發生變化，立即進行CT掃描，結果發現大量腦出血。執刀的倫敦大學學院醫院的神經外科醫師海厄姆（Jonathan Hyam）表示，「那個情況是在多個區域持續形成血栓，術後1周我其實很樂觀，我以為我們已經幫她度過難關，但大約2周之後得知她的死訊時，我真的很驚訝。」

報導稱，泰勒的驗屍報告發現她有多處腦部血塊。倫敦大學學院醫院的顧問血液學家史考利（Marie Scully）說，泰勒住院當時，英國大約有250人被診斷患有VITT，其中大約50人已經死亡，「4月份染疫死亡人數非常少，出於這些統計數據，英國決定停止對40歲以下族群使用AZ疫苗，因為與VITT的死亡率相比，染疫死亡風險相對非常低。」《鏡報》指出，英國50歲以下首次接種AZ疫苗的人群中，每5萬人就有1人出現VITT。

泰勒的家人在審訊後表示，泰勒接種疫苗的初衷是為了「保護家人」，並且警告其他民眾若在接種之後感到不識，尤其是未曾經歷過的頭痛症狀時，應尋求醫療諮詢。根據英國藥品管理局的數據指出，截至9月1日，全英國已累計416例VITT病例，其中72人死亡。高級驗屍官哈塞爾（Mary Hassell）說，泰勒接種當時還不知道AZ疫苗具有風險，尤其是對年輕族群，疫苗接種挽救許多性命，但遺憾的是肯定有人受到影響，泰勒就是如此，照所有證據來看，「我可以毫不猶豫地說她死於接種疫苗。」

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