牛津研究：BNT疫苗「防護力下降速度」比AZ更快　關鍵差異曝光

▲英國研究指出，BNT疫苗的效力下降速度比AZ疫苗更快。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國牛津大學8月發表的一項研究指出，雖然BNT疫苗一開始防護力略勝，但保護力下降速度卻比AZ更快，注射第2劑的4個月後，效力幾乎減半，變得與AZ差不多。相較之下，AZ疫苗的保護力幾乎沒有改變，而造成此現象的關鍵差異，或許與棘蛋白有關。

《金融時報》報導指出，「完整接種4個月後，AZ疫苗在預防有症狀感染方面，或許能比輝瑞疫苗提供更強大的防護力」。牛津大學詹納疫苗研究所（Jenner Institute）疫苗免疫學教授漢克（Tomas Hanke）推測，AZ能夠產生更持久的免疫力，關鍵在於「它的棘蛋白留存時間更長，因此能夠促進更大的免疫反應」。

研究第一作者鮑威爾斯（Koen Pouwels）說，他們已經考慮過一連串複雜因素，因此有理由推測，此現象是因免疫力下降導致。此外，由於AZ疫苗是由阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發，因此本研究已排除所有參與AZ研發的科學家。

▲各國展開研究，探討疫苗效力是否隨時間推移而減弱，以及是否需要施打第三劑。（圖／達志影像）

研究者們坦言，雖然疫苗對於防範重症依然有效，但「突破性感染」案例數確實高於預期。儘管如此，他們仍不願妄下定論，因為還有太多複雜變因必須考慮，包括年齡、接種後經過多久時間、染疫後自行產生免疫力，或者解封後的行為改變等等。

此外，疫苗也可能隨著時間推移，或者接種者一次次接觸病毒而變得效力減弱。計算遺傳學家埃利希（Yaniv Erlich）說，病毒傳播越廣越遠，越可能出現突破性感染，「有人擲骰子1次、2次，也許第3次就擲出錯誤號碼，並且感染了」。

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