世衛警告：如今疫苗已無法終結疫情　接種目標不是清零

▲WHO官員警告，由於Delta等變異株出現，光靠疫苗已經無法終結疫情。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）的歐洲地區主任警告，隨著各式各樣的變種病毒出現，如今情況有變，新冠疫苗已經無法終結疫情大流行，各國領導人應該準備好調整疫苗接種策略，以長期應對新冠肺炎疫情。

根據《每日郵報》報導，WHO歐洲地區主任、比利時公衛博士克魯格（Hans Kluge）今年5月才說，一旦全球達到至少70％的疫苗覆蓋率，新冠疫情就將終結，然而，克魯格10日被問到此數據是否仍為現今目標，或是否該上修覆蓋率。他回應，由於出現了Delta變異株等新的變種，情況已經發生變化，「我認為這讓我們意識到，接種疫苗的首要目標是預防更嚴重的症狀，例如死亡。」

▲以色列9月1日在疫情之下開學，恢復實體到校上課。（圖／路透）

克魯格表示，新冠病毒將繼續突變，像流感病毒一樣常存於世界，因此各國應該規劃未來要如何逐步調整疫苗接種策略，以適應地區性傳播，並收集關於「追加劑接種」的影響相關數據。不過，他同時也警告，基本接種2劑疫苗對於「減輕醫療系統的壓力」而言至關重要，其他迫切需要治療的疾病可能因為疫情而被擱置許久。

報導指出，富國多達80％的人口已經接種2劑疫苗，較貧窮國家則不到0.1％，儘管疫苗在預防住院與死亡方面非常有效，在阻止病毒傳播方面效果卻較差，這也導致WHO官員們曾警告稱，世界必須學會與病毒共存。

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