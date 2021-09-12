拜登「低調悼念911」造訪3處墜機地　再捍衛阿富汗撤軍決定





▲拜登造訪賓州姍克斯維爾（Shanksville），哀悼911事件。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

在911事件20週年的今天，美國總統拜登前往3處墜機地點，向受害者與罹難者家屬致上哀悼之意。拜登在3地都未公開發表演說，低調紀念911事件，避免搶占焦點。

2001年9月11日，蓋達組織（al-Qaida）成員挾持多架飛機，對美國本土發動攻擊。其中2架飛機分別撞入紐約雙子星大樓（Twin Towers）南北棟、一架撞進五角大廈，另一架聯合航空飛機在機上英勇的機組員與乘客制伏恐怖分子後墜落在賓州姍克斯維爾（Shanksville）。

拜登偕同吉兒（Jill Biden）在911事件20週年的今天馬不停蹄地走訪3地，向罹難者家屬與受害者致上哀悼之意。

拜登首先前往紐約世貿中心，與前美國總統柯林頓（Bill Clinton）、前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）、前美國總統歐巴馬（Barack Obama）夫婦與其他內閣成員共同出席紀念活動。

▲拜登在3處墜機地點都沒有公開發表演說，低調致哀。（圖／路透）



拜登夫婦隨後前往姍克斯維爾，向罹難者家屬致哀。在拜登抵達前，911事件時任總統小布希（George W. Bush）與現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席當地的紀念活動，向航班罹難家屬當面表達慰問之意。

雖然沒有在紀念活動上發表演說，但拜登在訪問賓州當地消防局時短暫答覆媒體提問時，感佩聯合航空機組員與乘客的英勇作為，他也再次捍衛阿富汗撤軍決定，同時讚揚小布希稍早的演說內容。

小布希稍早在姍克斯維爾的紀念活動上回憶當年遭逢連環恐攻後美國人民展現的團結一心，在國內政治分歧不斷升高之際，呼籲重拾那種團結精神。小布希也警告，「我們見到愈來愈多證據顯示，我國面臨的危險不僅只來自境外，而是能來自國內匯聚的暴力。」

拜登隨後回到華府，前往國防部與賀錦麗一同敬獻花圈，向當年不幸罹難者致哀。

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