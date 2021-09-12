Delta極端個案！「38天超長潛伏期」害莆田大爆發　單日新增20+18

▲大陸一省份再度爆發Delta。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委12日通報，11日0時至24時，福建新增本土病例20例（莆田市19例、泉州市1例），新增無症狀感染者18例（莆田市17例、泉州市1例） 。作為本次疫情疑似源頭的林姓男子，從新加坡入境，到被確診已經38天。有關專家表示，「超長潛伏期」的情況並不常見，不能視為普遍情況，加強疫苗接種以及個人日常防護仍是重中之重。

據《環球時報》報導，根據莆田市人民政府新聞辦公室在9月10日晚間的通報，此輪疫情最先是在莆田市按規程落實「適時抽檢」工作中，對仙遊縣楓亭鎮一小學在校學生進行新冠病毒核酸檢測時發現的。

莆田市疾控中心主任凌龍美表示，當地會對開學後的在校學生例行開展每半個月10%的核酸適時抽檢。9月9日晚，仙遊縣總醫院在檢測中發現有兩份樣本（混采管）檢測結果呈陽性。隨後，又對涉及的20名學生實施單採檢測，9月10日7點，檢測發現該校兩名學生，是親兄弟，檢測結果呈陽性，為此次疫情首個陽性病例。

隨後，當地立即擴大核酸採樣，結果又發現有4人（1名學生和3名學生家長）核酸檢測結果呈陽性。經專家研判，其中１名學生家長林男疑似為本次疫情源頭。

在9月10日的官方通報中，對林男的流調情況進行了介紹。林男於8月4日乘坐廈門航空MF852航班自新加坡從廈門機場入境，在廈門進行集中隔離14天後，於8月19日點對點轉運至仙遊縣集中隔離點繼續集中隔離。根據福建省的疫情防控辦法，林男在完成14+7天的集中隔離之後，於8月26日開始實行7天的居家健康監測。官方通報還表示，在入境後21天集中隔離期間，林男共進行了9次核酸檢測和1次血清檢測，結果均為陰性，在9月10日確診之前，林男已經入境38天。

9月11日，莆田市衛健委主任姚冰珊在新聞發布會上表示，目前已將此次疫情部分相關病例的標本送至福建省疾控中心進行基因測序，結果初步判定為Delta毒株。

對於此輪疫情中Delta毒株表現出的「超長潛伏期」的情況，武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇11日時表示，根據以往觀察，在設定的集中隔離觀察期內，約95%~99%的感染者都能夠被排查出來，但不能避免會有個別極端情況出現。

「公眾不用特別擔心Delta毒株感染者會大量出現超長潛伏期的情況，因為Delta毒株目前表現出來的普遍特征，其一是傳染力強，其二是病毒載量高，所謂病毒載量高，其實也意味著它很容易就被篩查出來，目前看來，Delta毒株其實比之前的毒株更容易被發現，」彭志勇稱。

與此同時彭志勇還表示，此次疫情和之前廣州、揚州等地所爆發的疫情都顯示加強接種疫苗工作的重要性。彭志勇稱，最近的幾輪疫情，雖然感染人數眾多，但很少出現危重症患者，即便感染，也多是無症狀感染者，這從側面說明疫苗接種是有成效的。此外，此前揚州疫情和此次莆田疫情中許多傳播者都是疫苗接種工作中推進較為滯後的群體，例如老人和孩子，這也說明擴大疫苗接種範圍的重要性和緊迫性。