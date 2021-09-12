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泰國「活人獻祭」綁架1歲女童扔山林洞穴　她待3天奇蹟獲救

▲▼ 泰國清邁1歲女童獲救。（圖／翻攝自Coconuts Bangkok）

▲女童名叫Pornsiri Wongsilarung，綽號為吉娜（Gina）。（圖／翻攝自Coconuts Bangkok）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國清邁一名1歲女童上周日突然失蹤，所幸3天後在一處洞穴旁的木屋被尋獲。然而這中間的搜查卻出現驚人發展，原來綁架孩子的人就是女孩父親的44歲男性友人，要把女童當作祭品獻給山林鬼魂。

綜合泰國媒體Thai Examiner等報導，事發於清邁府一處偏遠村莊，綽號「吉娜」（Gina）的女童9月5日這天在家門口玩耍，當時她的23歲母親馬莉帕西（Malee Pasee）正在廚房做飯，而43歲父親外出前往離家約3公里處的垃圾場。就在馬莉帕西煮完飯時，呼喊吉娜，但卻久久聽不到孩子的回應，這才發現出事了。

▲▼ 小孩,孩童,兒童,小朋友,光腳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吉娜當時在家門口玩耍，等到媽媽煮完飯來叫人時，這才發現吉娜失蹤。（圖／取自免費圖庫pixabay）

吉娜失蹤隔天，女童父親友人、44歲來自緬甸的男子席由（Siew）承認綁架孩子，供稱把她留在距離家裡約3公里處的洞穴。依據他的說法，「山林鬼魂叫我去找一個孩子來獻祭，所以我抱著吉娜，把她放在洞穴前面，我沒有殺她。」

當地隨即啟動搜索，動員200多名警力、救援團隊及志工，針對周邊房屋及林地搜查，搜救犬、無人機、潛水隊全數出動，就是希望能找到吉娜的身影。

所幸8日傳出好消息，吉娜在洞穴旁的小木屋被發現，儘管全身都被蟲子咬、體力耗盡，至少48小時沒有進食，但看起來精神狀態尚佳，還能朝著救援隊成員露出微笑。事後，吉娜便被送往醫院接受進一步檢查。

警方透露，席由起初並沒有配合警方調查，且在警方7日審問之前，他就回到接近緬甸邊境的住處。歷經一夜訊問，席由才說出更多情報，現已知他當時因吸毒神智不清。

席由目前已被拘留。警方表示，現階段仍需要深入瞭解嫌疑人動機，釐清是否有其他共犯，或是否曾經對女孩做過其他事情，並會同步留意後續醫療檢查報告。

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