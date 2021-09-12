科任老師3年請假769天　同事怒檢舉意外揭「無羞恥撈錢」秘辛

▲義大利一名高中老師被發現偽造醫療證明，長期請病假和育兒假，白領薪水。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利東北部一名高中數學教師，以病假和育兒假的名義，在短短3年之內就請假769天，意即有超過3分之2的時間都沒有到學校教書，甚至用生病和照顧幼兒的名義請領福利津貼，還在請假期間到不同地方兼差，賺取約9.7萬歐元（約新台幣317萬元）的非法收入，同事們忍無可忍才決定檢舉。

綜合TGCOM等義大利媒體報導，這名47歲的老師原本住在西西里島南岸的阿格里真托（Agrigento），2016年到波代諾內省（Pordenone）一所工業技術高中教應用數學，但他聲稱自己生病，又說要照顧孩子，在3年之內就請了459天病假、310天育兒假，共769天。其醫療證明是由家鄉的全科家庭醫師為他簽署，更甚，他還用「學校認證」的疾病與育兒名義請領了1.3萬歐元（約新台幣42.5萬元）的社會福利津貼。

部分外媒指出，3年有1095天，原本就有周休二日、聖誕節、元旦等休假，再加上他請假的769天，有可能他根本沒上過幾天班，學校同事們實在看不過去，忍無可忍之下才決定報警。義大利金融警衛隊介入調查，交叉比對高速公路通行費與飯店訂房等消費紀錄後，發現這名教師在請假期間根本很少待在家裡，反而是到其他地區「秘密兼差」從事諮詢或顧問等工作，賺取大約9.7萬歐元的非法收入，其中還有近4萬歐元是透過一份環保相關的公部門工作所獲。

調查確定這名教師從事學校教學以外的兼差後，檢察官已經發出初步財產扣押令，1.3萬歐元的福利津貼也遭撤回追繳，另外，檢方向審計法院表示，教師未履行其教學任務與額外兼差已造成11萬歐元（約新台幣359萬元）的國家財政、所得稅收損失，涉嫌欺詐及使用偽造文書證明等罪行。

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