首爾地鐵大罷工！新冠疫情「虧損1.6兆韓元」　不滿資方裁員10%

▲首爾地鐵因疫情導致虧損擴大，工會不滿資方作出裁員決定。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎疫情持續近2年，防疫政策的實施使得大眾交通乘客數銳減，加上老弱婦孺免車票的費用達數千億韓元、2015年以後車票凍漲等因素，導致首爾地鐵虧損連連，一年的虧損額飆到1兆1千億韓元，首爾交通公社決定裁減10%的人力，並凍漲薪資。在多次協商未果下，首爾地鐵公社工會決定將於14日如期進行總罷工。

根據《韓聯社》報導，首爾交通公社勞動組合（工會）今（12）日提出3大核心訴求，包括公社須撤回結構調整（即裁減人力）之決定、減少雇用青年的比率、以國家財政負擔公益服務費用等，儘管工會於8月23日公開罷工計畫後，勞資雙方曾於8月31日、9月9日進行2次協商，但雙方卻無法討論出共識。

工會相關人士透露，「在最近幾次協商交涉下，資方在調整人力的立場上仍維持不變，如果持續這樣的話，我們不得不走向大罷工的那一步。」

首爾交通公社相關人士則表示，「目前正盡最大力量解決紛爭，不過若政府或首爾市府未主動出面的話，首爾交通公社基本上難以改變調整人力結構的基本方針。」

報導指出，儘管勞資雙方於13日還有最後一場交涉，但雙方達成共識的機率可以說是微乎其微。

▼首爾地鐵因疫情導致虧損擴大，工會不滿資方作出裁員決定。（圖／達志影像）

據悉，首爾地鐵（Seoul Metro）與首爾都市鐵道公社分別經營地鐵1至4號線與5至8號線，2017年以後2間公司合併整合為「首爾交通公社」，然而整併至今卻還是不斷處於虧損狀態，新冠疫情以後一年虧損達1兆1千億韓元，今年的赤字規模更已達到1兆6千億韓元。

首爾市府要求首爾交通公社提出高度有效的辦法來解決虧損問題，為求縮減各種費用與支出，於是首爾交通公社只好提議裁員10%，引來工會高度不滿。

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