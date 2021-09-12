　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首爾地鐵大罷工！新冠疫情「虧損1.6兆韓元」　不滿資方裁員10%

▲▼首爾地鐵因疫情導致虧損擴大，工會不滿資方作出裁員決定。（圖／達志影像）

▲首爾地鐵因疫情導致虧損擴大，工會不滿資方作出裁員決定。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎疫情持續近2年，防疫政策的實施使得大眾交通乘客數銳減，加上老弱婦孺免車票的費用達數千億韓元、2015年以後車票凍漲等因素，導致首爾地鐵虧損連連，一年的虧損額飆到1兆1千億韓元，首爾交通公社決定裁減10%的人力，並凍漲薪資。在多次協商未果下，首爾地鐵公社工會決定將於14日如期進行總罷工。

根據《韓聯社》報導，首爾交通公社勞動組合（工會）今（12）日提出3大核心訴求，包括公社須撤回結構調整（即裁減人力）之決定、減少雇用青年的比率、以國家財政負擔公益服務費用等，儘管工會於8月23日公開罷工計畫後，勞資雙方曾於8月31日、9月9日進行2次協商，但雙方卻無法討論出共識。

工會相關人士透露，「在最近幾次協商交涉下，資方在調整人力的立場上仍維持不變，如果持續這樣的話，我們不得不走向大罷工的那一步。」

首爾交通公社相關人士則表示，「目前正盡最大力量解決紛爭，不過若政府或首爾市府未主動出面的話，首爾交通公社基本上難以改變調整人力結構的基本方針。」

報導指出，儘管勞資雙方於13日還有最後一場交涉，但雙方達成共識的機率可以說是微乎其微。

▼首爾地鐵因疫情導致虧損擴大，工會不滿資方作出裁員決定。（圖／達志影像）

▲▼首爾地鐵因疫情導致虧損擴大，工會不滿資方作出裁員決定。（圖／達志影像）

據悉，首爾地鐵（Seoul Metro）與首爾都市鐵道公社分別經營地鐵1至4號線與5至8號線，2017年以後2間公司合併整合為「首爾交通公社」，然而整併至今卻還是不斷處於虧損狀態，新冠疫情以後一年虧損達1兆1千億韓元，今年的赤字規模更已達到1兆6千億韓元。

首爾市府要求首爾交通公社提出高度有效的辦法來解決虧損問題，為求縮減各種費用與支出，於是首爾交通公社只好提議裁員10%，引來工會高度不滿。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
直擊／吳宗憲現身愛女婚禮　「最潮親家公」裝扮曝光！
LIVE／璨樹10級暴風掃大台北　氣象局最新說明
今增3例本土「2人和新北幼兒園有關」　幼兒媽同事確診
誘5歲童抽菸「煙霧從鼻孔出來」被罵爆　美女闆娘說話了
快訊／台中18樓民宅火警！夫妻受困待救
快訊／璨樹狂風襲！　北市信義區路樹倒塌壓轎車
快訊／今增3例本土、11例境外　無個案死亡
台大癌醫美食街員工確診！指揮中心證實：新北本土個案
17歲少年遭惡雇主狂虐　「逼吃狗屎+射成蜂窩」電到截肢
洗車驚聽嬌妻喊「不准弄到裡面」　綠帽夫1原因栽了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赤道罕見下雪了！非洲人嗨爆「趴雪地玩耍」畫面曝　冰雹砸破民宅

可防Delta！　日本研究：2劑輝瑞疫苗效力達85%至90%以上

蓋達組織最新宣傳片高喊「發動911改變世界」　賓拉登接班人現身

首爾地鐵大罷工！新冠疫情「虧損1.6兆韓元」　不滿資方裁員10%

女打完AZ「左半身中風癱瘓」大量腦出血身亡　驗屍證實死於疫苗

牛津研究：BNT疫苗「防護力下降速度」比AZ更快　關鍵差異曝光

首波「911調查文件」曝光！　FBI解密：劫機犯在美國有同夥接應

接種第2劑AZ疫苗3天後亡！82歲翁「腎衰竭」無法排尿　疑心肌梗塞

911恐攻20週年　川普批拜登無能「阿富汗撤軍宛如投降」

饒舌歌手「金鍊植入頭骨」狂甩金髮　嗨翻自封史上第一：不要學我

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

金正恩瘦身有成！出席北韓閱兵式　專家懷疑是「複製人」已發生政變

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

貓師傅幫汪按摩！全程露厭世臉　鏟屎官爆笑配音超吵遭無奈怒瞪

是那顆星星！有一種友情叫丞琳&鴻升　楊丞琳幕後「小鬼畫面」出現..看哭了

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

赤道罕見下雪了！非洲人嗨爆「趴雪地玩耍」畫面曝　冰雹砸破民宅

可防Delta！　日本研究：2劑輝瑞疫苗效力達85%至90%以上

蓋達組織最新宣傳片高喊「發動911改變世界」　賓拉登接班人現身

首爾地鐵大罷工！新冠疫情「虧損1.6兆韓元」　不滿資方裁員10%

女打完AZ「左半身中風癱瘓」大量腦出血身亡　驗屍證實死於疫苗

牛津研究：BNT疫苗「防護力下降速度」比AZ更快　關鍵差異曝光

首波「911調查文件」曝光！　FBI解密：劫機犯在美國有同夥接應

接種第2劑AZ疫苗3天後亡！82歲翁「腎衰竭」無法排尿　疑心肌梗塞

911恐攻20週年　川普批拜登無能「阿富汗撤軍宛如投降」

饒舌歌手「金鍊植入頭骨」狂甩金髮　嗨翻自封史上第一：不要學我

新北幼兒園累計29人染疫　幼兒一家5口確診！

直擊／吳宗憲現身二女兒婚禮獻唱　「最潮親家公」裝扮曝光！

埃及爸不一定是感染源　醫：無法排除被小孩傳染

兩衛竟輸一衛！買家見「1優勢」比衛浴數更重要：空間留給房間

飯店斜槓多元經營推小火鍋　防疫加上新鮮食材意外吸客

頭過身沒過「胖肚白斬雞」慘卡洞口　無辜眼神求救她笑：是懷孕啦

今增3例本土「2人和新北幼兒園有關」　幼兒媽職場同事確診

泰國男星Mew最愛台灣這一味　重現《終極一班》經典台詞萌爆！

赤道罕見下雪了！非洲人嗨爆「趴雪地玩耍」畫面曝　冰雹砸破民宅

新手媽超緊繃「幻聽以為女兒在哭」　小甜甜曝打針5步驟：時間不夠用

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

妻約同事「每週1震」　綠帽夫樂直擊

接種BNT後2小時死亡！88歲嬤解剖報告出爐

女官遭爆性騷男下屬：胸部怎麼那麼大

女打AZ「中風癱瘓」腦出血亡　證實死於疫苗

塔利班「斬首阿富汗士兵」畫面曝

研究：BNT效力下降速度比AZ更快

舊醫院電梯井24年後重啟　驚見恐怖白骨

接種BNT疫苗死亡！「嘴鼻噴血」像瀑布

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

金正恩疑有12名替身！本人恐遭監禁

泰活人獻祭綁1歲女童扔山林　她奇蹟獲救

她冒死回報被劫機　911恐攻通話內容曝成英雄

小隻馬偷情慘遇正宮　「扮成廢紙箱」欺敵！

更多熱門

相關新聞

Delta步步逼近！只打一劑疫苗有用嗎？6大QA解答

Delta步步逼近！只打一劑疫苗有用嗎？6大QA解答

Delta叩關社區，從長榮機師到板橋幼兒園等案皆為Delta變異株，讓社區防疫繃緊神經！Delta有何特色？現民眾多僅接種一劑疫苗，能否抵抗Delta攻勢？《東森新媒體ETtoday》為您整理了6大QA，帶您來一起了解。

研究曝：2劑輝瑞有效性達85%至90%以上

研究曝：2劑輝瑞有效性達85%至90%以上

國光生取得印尼核准「新冠疫苗」臨床試驗　國內拚優化產線

國光生取得印尼核准「新冠疫苗」臨床試驗　國內拚優化產線

女打AZ「中風癱瘓」腦出血亡　證實死於疫苗

女打AZ「中風癱瘓」腦出血亡　證實死於疫苗

餐酒館還有這項服務　微信外叫5傳播妹陪酒

餐酒館還有這項服務　微信外叫5傳播妹陪酒

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠肺炎南韓首爾地鐵罷工

讀者迴響

熱門新聞

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

連千毅開「2000萬合約」談合作！　澎恰恰回應了

吳宗憲激美二女兒「今嫁給朱立倫外甥」

璨樹再開眼加速！暴風雨增列北部

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

澎恰恰債主超硬背景曝光！欠錢的都「企業大咖」

34歲網紅直腸癌逝　最後身影曝光引淚崩

大陸強硬清算娘炮男！花美男星「怕到全換臉」

鄧佳華下戰帖「單挑館長」　館長：打你會終身殘疾

《創造101》女選手結婚了！老公是「娛樂公司CEO」

五熊靠「小鬼送的傘」認定老公！交往4個月閃婚過程超玄

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

女星欠千萬被圍堵崩潰大哭：大家一起死！

妻約同事「每週1震」　綠帽夫樂直擊

LIVE／璨樹又開眼「豪雨紫爆」

更多

最夯影音

更多
開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方
剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面