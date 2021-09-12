接種第2劑AZ疫苗3天後亡！82歲翁「腎衰竭」無法排尿　疑心肌梗塞

▲82歲老翁接種第2劑AZ疫苗，最後疑似因心肌梗塞、腎機能損傷逝世。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來接種疫苗後死亡的新聞頻傳，一名居住在仁川市外海某離島的82歲老翁本月7日接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗第2劑，豈料5個小時候開始冒冷汗、腹痛、嘔吐、腹瀉，由於氣候不佳、離島醫療設備與人力欠缺，輾轉2次之下才進入仁川市區的醫院治療，沒想到卻因消耗太多時間，最後仍回天乏術。

根據《韓聯社》報導，老翁的居住地為大青島（대청도），行政區劃上屬於仁川廣域市甕津郡，大青島位於白翎島的南端，與白翎島和北韓（朝鮮）隔著海上軍事分界線對望，需搭船4個小時方能到達仁川市區。老翁今年7月接種第1劑AZ疫苗，本月7日上午10時40分在島上的保健支所（衛生局）接種第2劑AZ。

沒想到才接種完5個小時，老翁便開始冒冷汗、腹痛、嘔吐、腹瀉，只好趕緊回到保健支所求助，然而保健支所表示無法提供任何援助，當天氣候又不佳，導致大青島客輪停航，剛好甕津郡郡守張政敏（장정민）因公務來訪，最後在其幫助下順利搭船，前往白翎島接受治療。

老翁前往仁川市醫療院白翎島醫院進行電腦斷層掃描（CT），然而執勤的住院醫師無法及時判讀攝影結果，只好委由大醫院進行判讀工作，隔日凌晨收到報告判讀結果，「雖不是癌症，但脾臟出現白色物質，且胃腸腫大。」

老翁與80多歲的妻子只好於8日下午1時，從白翎島搭船前往仁川市區的大醫院進行檢查與治療，到達仁川港旅客中心後，由前來迎接的女兒陪同，送往某綜合醫院的急診室。

醫院在看過CT報告後表示，老翁的心臟指數過高，懷疑是心肌梗塞的跡象。儘管院方安排老翁於9日0時30分進行2個小時的手術，然而同日下午老翁病情還是急遽惡化。醫療人員於下午3時30分向家屬表示，要做好送別的心理準備，「腎臟等器官都有損傷，導致無法排尿，且腎臟發炎指數也很高。」

老翁在接受2次心肺復甦術、3次心跳停止後死亡。

家屬痛批地方政府，一方面鼓勵居住在偏遠離島的高齡民眾接種新冠疫苗，一方面離島醫療設施嚴重不足，卻又沒有對策應付突發性的副作用，導致老翁錯失黃金醫療時間，最後枉死。

據悉，白翎島、大青島等離島若出現急診患者，一般而言都會搭乘海警直升機前往仁川市區的大醫院。不過，當時老翁與其妻子只能搭船前往，無形中消耗太多時間。

►接種BNT疫苗2小時死亡！88歲嬤「主動脈剝離」劇痛 解剖報告出爐

►接種BNT疫苗2周死亡！送急診室2小時「心跳停止」 嘴鼻噴血像瀑布

►24歲男教師打BNT疫苗慘死！「血栓堵塞」小腸腐爛 肛門噴血過多亡

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast