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接種BNT疫苗2小時死亡！88歲嬤「主動脈剝離」劇痛　解剖報告出爐

▲▼新冠疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓88歲老婦接種輝瑞疫苗2個半小時後死亡，解剖報告出爐。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名88歲的老婦今年4月接種第1劑輝瑞（BNT）疫苗，沒想到短短2個半小時內，便突然感到嚴重胸悶、包括頭部等全身出現劇痛，儘管能自己走路搭上救護車，也能對話，但到院前5分鐘便心跳停止，最後不治身亡。如今，解剖報告已經出爐，結果顯示「與疫苗無關」，政府無法賠償，這讓她兒子感到氣憤難耐。

根據《韓聯社》報導，高齡88歲的曹姓老婦4月23日中午12時37分前往京畿道南楊州市榛接體育文化中心內的預防接種中心，接受輝瑞疫苗施打，當時她的二兒子也在場。完成接種回家時，老婦像平常一樣，在社區內的老人亭散步，豈料卻突然感到一陣胸悶、頭部與全身出現疼痛，只好送醫治療。

起初，在救護車趕到現場時，曹姓老婦還能靠自己的力氣走上車，也保持著意識能夠正常對話，未料到院5分鐘前卻突然停止心跳，儘管在醫院進行20多分鐘的心肺復甦術，卻還是於下午3時15分回天乏術，距離施打疫苗僅隔2個小時40分鐘。

南韓疾病管理廳新冠預防接種應對推進團在經過4個月的時間，本月2日審議死因與疫苗的因果關係，並由南楊州市今（12）日公佈最終解剖報告，「綜合被調查者（曹姓老婦）生前的醫療紀錄、慢性疾病史，其死因與其歸咎為疫苗接種，已確認（死因）為慢性疾病與全身狀態所引起的主動脈剝離而死，難以認定與疫苗有關。」

主動脈剝離多為血管壁破裂，患者常以「胸部劇烈性撕裂疼痛」形容，生存率極低。

由於老婦在接種疫苗後僅2個多小時便主動脈剝離逝世，因此最終報告也判定，老婦不屬於政府賠償損失或支援醫療費用的對象，「雖然接種疫苗後出現異常反應，在時間上具有討論的空間，但與其說是疫苗造成的，其他因素所導致死亡的可能性更高。」

61歲的二兒子高某悲憤表示，「母親雖3年前開始每天服用1顆高血壓藥，但病況好轉，1年前已經可以減量至每天服用半顆，就連主治醫師都說我媽還可以『再活10年』，可以說身體很健康，結果接種疫苗後就這麼走了！」

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