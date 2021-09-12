美國阿富汗人收留營區首度曝光　1萬難民等待新生活

▲美國艾爾帕索的軍營，部分充作阿富汗難民營。（圖／翻攝自推特）

文／中央社德州布立斯堡11日綜合外電報導

拜登政府昨天首度公開展示美軍為阿富汗難民搭建的住所。美聯社形容營區風塵僕僕，地景貌似他們逃離的家園。近1萬名難民展開新生活前，將在此獲得照料與進行身分審查。

美國總統拜登（Joe Biden）的幕僚昨天首度帶領外界，一窺美國軍營如何保護從阿國撤離的阿富汗人，此時美國政府正面臨如何處理照料與查驗阿富汗難民身份等疑問。

資深國務院官員葛拉孔（Liz Gracon）向記者表示，「每個和我們在這裡的阿富汗人，都經歷了令人痛心的旅程，他們現正面臨適應美國生活的真實挑戰」。

媒體在德州艾爾帕索（El Paso）布立斯堡陸軍基地軍營內進行3小時導覽，這是媒體首度獲准進入美軍為阿富汗人搭建的8座住所之一。

但儘管如此，美聯社在內等記者仍不被允許與任何撤離者交談，或在他們聚集的地方待上超過幾分鐘。對此，軍官說法這是基於「隱私權考量」。

近1萬名阿富汗難民住在這個營區，接受醫療與安全檢查，其後才能移居美國他處。

這項行動被國土安全部與國務院形容為「歷史性」及「史無前例」的努力，以在不到一個月時間內加快安置大量難民。

據美聯社記者描述，導覽中可看見阿富汗孩童在大型白色帳篷外玩著足球和籃球；多個家庭走在泥土車道上，下巴夾著堆疊的塑膠食物容器，腋下夾著許多可樂罐。

這些容器裡裝的，是難民花了約15分鐘在烈日下排隊領取來的傳統阿富汗食物印度香米（Basmati Rice）和豐盛燉菜。

美國政府花費2週時間在此基地內，打造他們稱為村莊的地方來安置阿富汗人。廣袤的泥土地上，放置著大批裝有冷氣的帳篷，作為他們的宿舍和用餐區。從某方面來看，地景竟貌似他們逃離的家園。

在這項名為「盟友歡迎行動」的計畫之下，預計約有5萬名阿富汗人將獲准進入美國，包括翻譯、司機及其他人士，他們曾在20年阿富汗戰爭中幫助過美軍，且害怕塔利班上個月閃電奪權後會對他們加以報復。

但國會成員質疑對於他們的審查是否徹底。許多為美國政府工作的阿富汗人在被聘僱前，已經歷好幾年的審查，如今在申請美國給予盟友的特別移民簽證時，卻又再面臨審查。

在從營區放行後，他們會獲得難民重置單位的協助。當局會優先把他們安置於旅美家屬，或阿富汗移民社群附近，好讓他們擁有資源在異地展開新生活。目前還沒有人從布立斯堡軍營離開，開始重新安置。

拜登政府也使用這個營區，收容數以千計名主要來自中美洲的移民孩童，他們靠自身跨越美墨邊境，沒有成人帶領，創下人數紀錄。這些孩童將待在營區直到與他們已在美國的親戚團圓，或找到資助人，通常是家族的朋友，或被送到有證照的機構。