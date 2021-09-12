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璨樹颱風路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確　網驚：為什麼這麼準？

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、RAMMB）

▲亞太6大氣象單位預測璨樹颱風的路徑，在PTT上引發話題。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、RAMMB）

記者林彥臣／綜合報導

針對第14號颱風璨樹的正確路徑，主要有亞太6個國家地區的氣象觀測單位，做出不同的分析預測，但是在9~11日短短的48小時，除了日本氣象廳預測的路徑之外，其他都就做出了大幅的修正，對此就有網友在PTT發文驚呼，「為什麼這麼準」引發許多網友的討論。

璨樹颱風的路徑，主要有台灣中央氣象局、美國海軍、日本氣象廳、南韓氣象局、中國氣象局、香港天文台進行預測，在9日當天的預測，其中5個氣象單位預測都是預測，璨樹會通過台灣西部北上，只有日本氣象廳預測，璨樹通過台灣東部海面，擦過北台灣，但是到了11日所有的氣象單位全都大幅修正，只有日本幾乎維持原路徑，僅微幅調整。

▲▼亞太6大氣象單位分析璨樹颱風路徑，只有日本預測最準確。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心）

▲亞太6大氣象單位分析璨樹颱風路徑，只有日本在9日預測偏東。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心）

原PO在PTT八卦板發文表示，兩天前璨樹要來的時候各國都預測了一下，大家都笑日本自己一個邊緣偏右，然後過了兩天...日本就幾乎沒變躺在那等其他人來歸隊，為什麼日本這麼準？是不是真的有時光機？

▲▼亞太6大氣象單位分析璨樹颱風路徑，只有日本預測最準確。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心）

▲11日的路徑，其他5個氣象單位都大幅修正，只有日本微調。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心）

網友在推文中回應表示，「氣象要準就砸錢砸人力研究」、「日本這幾年經歷了多少個颱風」、「日本砸錢做超級電腦有差」「日本的氣象預報算是很準的，他們有最先進的設備」、「我猜這幾年氣候有變化，日本預測模型修得比較勤，所以精準度比較高」、「日本預測幾點下雨幾趴很準，出門要不要帶傘或收衣服都很方便」、「日本的氣象預報真的很準，準到可以一天可以用上午下午晚上分割，甚至到小時分割都很準 」。

但是也有另一派的網友認為，「日本明明也有不準過」、「（台灣）氣象局爆準也超多次啊」、「選擇性記憶，預報不準的就說太遠正常」、「我在日本也是看台灣的預測」、「台灣也準很多次好嗎」、「只看一次沒意義 ，台灣日本都有很準不準過」。

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