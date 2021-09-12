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拜登出席「911事件」曼哈頓追悼會　賀錦麗赴賓州致敬聯航93班機

▲▼美國總統拜登出席在曼哈頓舉行的911事件20周年紀念儀式。（圖／路透）

▲美國總統拜登出席在曼哈頓舉行的911事件20周年紀念儀式。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登賢伉儷與前總統歐巴馬、柯林頓，在當地時間11日上午，共同出席位在紐約曼哈頓下城區的「911紀念館」舉行的911事件20周年追悼會，活動在美東時間8時46分的時候，也就是20年前美國航空11號班機撞擊世貿中心北塔時，舉行默哀儀式。副總統賀錦麗（Kamala Harris），則是前往賓州，致敬同樣在911事件中，墜毀在賓州的聯航93號班機。

▲▼美國總統拜登出席在曼哈頓舉行的911事件20周年紀念儀式。（圖／路透）

▲拜登出席紀念儀式，但是沒有進行公開演說。（圖／路透）

根據《美聯社》報導，拜登在911當天，會前往911事件發生時，飛機分別墜毀的3個地點，表達哀悼與致敬，但是會把演說的機會，留給其他人。

拜登在白宮公布的一段錄音談話中表示，「對我來說，911事件最核心的教訓，就是團結是我們最強大的力量」。

副總統賀錦麗則是搭乘空軍二號，前往911事件的另一個現場，也就是賓州的尚克斯維爾（Shanksville），這架班機遭到劫持時，原本預定攻擊華盛頓哥倫比亞特區，但是最後卻墜毀在尚克斯維爾的一處無人田地，調查報告顯示機上乘客反擊恐怖份子，才讓飛機墜毀在尚克斯維爾。

賀錦麗事前透露的講稿提到，93號航班給予許多啟示，航班上的乘客付出一切勇氣，冒著所有的危險，展現美國人民的韌性，在這個政治兩極化加劇之際，美國必須團結、共存共榮，美國的國家安全，對於世界的地位至關重要。

▲▼美國副總統賀錦麗出席賓州的911事件20周年紀念活動，致敬聯航93號班機。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗出席賓州的911事件20周年紀念活動，致敬聯航93號班機。（圖／路透）

發生於2001年9月11日的911事件，共有4架班機遭到劫持，分別是美國航空11號班機、聯合航空175號班機、美國航空77號班機、聯合航空93號班機，美國航空11號班機、聯合航空175號班機分別撞上世貿雙子星大樓北塔與南塔，美國航空77號班機撞入五角大廈西翼，聯航93號班機則是沒有撞入預定地目標華盛頓特區，在賓州的無人田地墜毀。

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