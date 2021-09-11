越南富國島10月開放國際旅遊　曼谷將循「7+7免隔離模式」重啟

▲越南富國島預計10月重新開放國際旅客登島觀光。（資料照／七逗旅遊網提供）

記者張寧倢／綜合外電報導

東南亞8月面臨Delta疫情加劇，越南成衣製鞋產線被迫停工，美國服裝和鞋類協會更一度傳出耶誕節旺季可能面臨斷貨危機。然而，越南當局9日卻逆向宣布即將開放西南部海島「富國島」國際觀光旅遊，泰國10日也宣布，曼谷計畫於10月份重新開放，兩國紛紛試圖重振經濟。

綜合CNN旅遊、法新社報導，越南政府9日聲明，位於該國西南部、距離柬埔寨海岸僅10公里的小島「富國島」（Phú Quốc）將計畫於10月起，重新開放國際旅客觀光，完整接種疫苗且入境前新冠檢測呈陰性的旅客可乘坐包機或商業航班登島，預計開放6個月試營期。據悉，越南2019年海外觀光客達1800萬人次，創造約310億美元收入、占全國GPD近12％，而去年則銳減至380萬人次。

報導稱，越南目前除了返國公民與商業投資者以外，一般外旅客皆不可入境，原本防疫成效優異的越南在過去3個月裡遭受Delta變異株侵襲，造成感染人數大增。文化旅遊部長Nguyen Van Hung表示，長時間的疫情嚴重損害的旅遊業。旅遊部聲明，富國島開放之前將對所有島民進行全面接種，目前島上未有任何社區感染，並且有足夠的隔離治療設施。

▲泰國普吉島已於7月開放外國旅客入島。圖為普吉島卡隆沙灘。（圖／達志影像／美聯社）

鄰近的泰國早已施行「沙盒計畫」向外國開放普吉島等觀光勝地，當時普吉島約7成人口被要求接種疫苗。然而，泰國當局10日進一步宣布，曼谷與清邁、春武里府、碧差汶里府、班武里府等其他4省預計在10月份向已接種疫苗的外國旅客重新開放，且無須接受2周檢疫隔離期，可延用「沙盒計畫」7+7的模式，先在特定地區停留7天並接受篩檢，往後7天再移動到其他地點。

▲泰國曼谷廊曼國際機場（Don Muang １Airport）先前面臨疫情封鎖，第1天就呈現空城景象。（圖／路透）

法新社指出，泰國於2020年期間相對較無受疫情影響，染疫人數不多，但自4月Delta變異株開始流行以來，病例飆升至130多萬例、近1.4萬人染疫死亡。在新冠疫情之前，旅遊業占泰國全國收入的5分之1，但嚴格的旅遊限制之下，外國旅客降到幾乎為零，導致經濟狀況出現20多年來最糟糕的表現。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast