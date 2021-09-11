美CDC研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

▲CDC最新研究顯示，相較於未接種疫苗的人，已完整接種者染疫死亡的機率小了11倍。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新研究顯示，相較於未接種疫苗的人，已完整接種者染疫死亡的機率小了11倍，住院機率小了10倍，進一步證明了新冠疫苗能夠提供強大的保護力。

美國疾病管制暨預防中心（發表了3篇新研究，其中一篇調查了4月4日到6月19日之間，美國13州的60萬個病例，結果發現未接種疫苗者的確診機率是其他人的4.5倍，感染後的住院機率更是已接種者的10倍以上，死亡率則高達11倍。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在記者會上表示，「正如我們在一項又一項研究中所示，疫苗是有效的，我們有必要用科學工具來扭轉這場大流行。」目前已有約54％的美國人完整接種疫苗。

另一篇研究則蒐集6月到8月超過400家醫院、急診部門、急症診所的資料，評估不同廠牌疫苗的效力。在預防住院的效力上，成效最好的依序是莫德納、輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson），保護力分別是95%、80%、60%。。整體來看，疫苗對所有年齡層預防住院的保護力有86％，但對75歲以上者則下滑到76％。

第三篇疫苗則針對疫苗產製技術進行研究，結果顯示，輝瑞和莫德納兩種mRNA疫苗對於預防住院的平均效力為87％，65歲以上為80％，18至64歲則高達95％。平均來看，輝瑞和莫德納在防護力上，總是略優於利用腺病毒載體技術研發的嬌生疫苗，可能因為嬌生是單劑型疫苗的緣故。

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