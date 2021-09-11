接種BNT疫苗2周死亡！送急診室2小時「心跳停止」　嘴鼻噴血像瀑布

▲南韓近來接種輝瑞BNT疫苗後的死亡事故頻傳。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓採購的輝瑞（BNT）疫苗342萬劑於8日送抵仁川國際機場，不過近來接種輝瑞疫苗後的死亡事故卻頻頻發生！一名男子在青瓦台官網上連署痛訴，他的父親今年8月底接種第1劑輝瑞，豈料卻突然出現胸部疼痛，2周後送往醫院急診室，短短2個半小時內口鼻噴血死亡，然而院方卻似乎想將死因歸咎為喝酒、抽菸。

根據《韓聯社》報導，該名男子昨（10）日在青瓦台官網上發起連署，詳細描述他的父親在接種第1劑輝瑞疫苗後，到死亡前的身體反應與變化。他表示，父親於8月26日下午4時前往仁川市某醫院接種第1劑輝瑞疫苗，沒想到4天後開始胸痛，身體左半邊甚至感到肌肉疲勞痠痛、身體難以移動，隔天去醫院健檢時，醫師卻表示沒任何異常。

男子的父親8月31日持續胸痛、胸悶，多次向家屬與親友求助，直到9月7日疼痛感更是比以往加倍，男子父親晚間10時30分從睡夢中被痛醒，然而為了不讓家人過度擔憂，他表示「相信時間過去症狀會好轉」，要求家人幫他貼上痠痛貼布。

沒想到1個小時半過後，時間來到9月8日凌晨0時，男子父親從廁所走出時不斷痛到搥胸，要求家人立即帶他去醫院，由於不想在新冠疫情期間勞煩醫護人員，最後男子的母親只好帶著胸痛的父親前往醫院，豈料在辦理醫院手續時，坐在急診室前椅子的男子父親當場昏倒。

男子的父親送入急診室後心跳停止，經過幾次的心肺復甦術、戴上呼吸器後，狀況還是沒有好轉，手腕感應不到脈搏，難以進行檢查。心臟外科醫師向家屬表示，可以立刻進行疏通血管的手術，強調死亡率達99.9%，要求簽下同意書。家屬猶豫一陣子後決定同意進行手術時，男子的父親宣告心跳停止死亡。

凌晨2時38分，當醫療人員宣告死亡時，男子父親的嘴、鼻像是噴泉般，鮮紅的血液瘋狂噴出，讓眼前的醫療人員與家屬嚇傻一片，只好急忙拿起衛生紙擦拭噴出來的血液。

男子在連署中表示，他的父親死因被判定為心肌梗塞，屬於疾病死亡。男子痛訴，院方事後不斷詢問家屬，死者生前是否有抽菸、喝酒的習慣。不過，男子父親每天吃晚餐時只會喝3杯酒，從不超過一瓶。男子質疑院方的態度，是否想將死因歸咎為生活習慣不良，而非接種新冠疫苗。

男子表示，目前已同意接受解剖，結果須等待2個月才會出爐。

►24歲男教師打BNT疫苗慘死！「血栓堵塞」小腸腐爛 肛門噴血過多亡

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast