日80多歲老翁3個月接種4劑疫苗！　妻不知已接種又再重新預約

▲日本疫苗預約系統漏洞頻傳，有部分民眾施打超過2劑疫苗。（示意圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本廣島縣廣島市傳出一名80多歲男性在3個月內接種了4次疫苗，而東廣島市也有一名80多歲的民眾接種了3次疫苗，所幸2人都沒有出現健康異常。另一方面，兵庫縣也傳出，有一名50多歲女性發現疫苗預約系統漏洞，擅自在短時間內施打了4劑疫苗，甚至還混打莫德納與輝瑞，被外界抨擊太過自私。

根據《讀賣新聞》報導，廣島市該名80多歲的男子早在6月就已經在廣島市的醫療機構內完成2劑的新冠疫苗接種，但是他的妻子不知道先生已經接種疫苗，還以為是沒收到接種券，因此又再次申請，請相關單位重新寄送接種券。

該名男子後來又拿著再度申請到的接種券分別於7月與8月，在其他醫院完成2劑疫苗的接種。然而當事人一直沒有意識到自己接種了4劑疫苗，整起事件一直到9月才被市政府發現。除此之外，東廣島市也有另一名80多歲的市民接種了3劑疫苗，所幸目前2人都沒有出現健康異常的情況。

另一方面，兵庫縣尼崎市則是有一名蓄意施打4劑疫苗的女性。該名50多歲女性在兵庫縣推行大規模疫苗接種時就持優先接種券施打，不過隨後又用一般接種券預約施打。事實上，根據規定，取得優先接種券的人在拿到一般接種券時應該自行將後者作廢，不過該名女性卻在7、8月分別拿著優先接種券與一般接種券預約疫苗施打。對此，婦人竟然還表示，「反正都已經預約了，就去打了。」遭外界痛批占用公用資源。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast