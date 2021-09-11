　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恩愛到一半遇正宮抓姦！小隻馬「扮成廢紙箱」欺敵　薑還是老的辣

▲▼小三跑到紙箱內，躲避正宮追緝。（圖／翻攝自Youtube）

▲小三跑到紙箱內，躲避正宮追緝。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合報導

這個世界上男人偷情並非人間奇事，哥倫比亞一名有妻室的男子偏好小隻馬、蘿莉體態的女孩，在他金屋藏嬌，並與小三行人間極樂之事時，慘遭正宮到他們愛的小窩抓包，小三在眾人擁護下順利從2樓到1樓，本來好好躲在箱子內，沒小到卻被正宮當場抓包，影片流出後笑翻全場。

根據《每日星報》，該段影片拍攝於南美洲國家哥倫比亞（一說影片主角為巴西人），並於今年7月被網友上傳到推特上分享，吸引超過1000萬次以上的點擊率。只見影片中一名身穿黑衣、條紋斑馬褲的糟糠之妻憤怒的在門外叫罵，並試圖扭轉門把、想要破門而入抓姦。

女子憤怒表示，「他X的賤婊子，我知道妳待在裡面，給我馬上開門！」

▲▼小三跑到紙箱內，躲避正宮追緝。（圖／翻攝自Youtube）

眼看正宮不知用何種方法成功破門而入，影片唯一的男主角氣急敗壞，馬上打開窗門，讓體態嬌小、只穿粉綠色內褲與胸罩的情婦攀爬2樓陽台，而1樓剛好有親友順利接應，只見小三靈機一動將路旁的紙箱覆蓋在身上，打算遮掩一切。

沒想到正宮不是省油的燈，在登門入室後無法順利捉姦在床，她氣得從1樓大門走出來，豈料小三根本沉不住氣，且無法即時掌握正宮的行蹤，她緩慢的移動紙箱，剛好被正宮逮個正著，索性「三十六計，走為上策」。

正宮與小三在街頭上演追逐戰，留下一陣錯愕的路人與親友。據悉，該支影片在網路上爆紅後，正宮與小三的下場無人能知，不過一些網友們質疑，該段影片可能是想搏取眼球「事先套好招數」，直呼根本太過奇葩。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
「啦啦隊女神」綁帶泳裝挖空　下半身冒出「黑黑的」洩春光
快訊／台東宣布明日停班停課！全台颱風假一覽
打疫苗虐痛全身！普拿疼「一天最多吃幾顆？」醫解惑
王柏融前2局3安、5打點單場最高　再秀台語：太久沒有這麼爽了
三上悠亞穿「低胸漢服」G球狂晃　老司機氣炸：辱華
新北也達「颱風假」標準！4縣市豪雨特報　入夜雨彈開炸大台北
澎恰恰都沒回應…連千毅再加碼：年薪2000萬！伸援原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「911最早衝進世貿」消防員目睹樓塌恐怖瞬間　竟成與弟弟最後一面

越南富國島10月開放國際旅遊　曼谷將循「7+7免隔離模式」重啟

恩愛到一半遇正宮抓姦！小隻馬「扮成廢紙箱」欺敵　薑還是老的辣

媽懷疑疫苗堅持拒打　感染新冠傳給全家！4歲女童「染疫1天」猝逝

美CDC研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

金牌選手睡過的床　東奧「紙板床」捐給大阪方艙醫院當病床

接種BNT疫苗2周死亡！送急診室2小時「心跳停止」　嘴鼻噴血像瀑布

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

日80多歲老翁3個月接種4劑疫苗　妻不知已接種又再重新預約

911恐攻20年「往事仍歷歷在目」　美國前閣員：永遠不會遺忘那天

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

「911最早衝進世貿」消防員目睹樓塌恐怖瞬間　竟成與弟弟最後一面

越南富國島10月開放國際旅遊　曼谷將循「7+7免隔離模式」重啟

恩愛到一半遇正宮抓姦！小隻馬「扮成廢紙箱」欺敵　薑還是老的辣

媽懷疑疫苗堅持拒打　感染新冠傳給全家！4歲女童「染疫1天」猝逝

美CDC研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

金牌選手睡過的床　東奧「紙板床」捐給大阪方艙醫院當病床

接種BNT疫苗2周死亡！送急診室2小時「心跳停止」　嘴鼻噴血像瀑布

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

日80多歲老翁3個月接種4劑疫苗　妻不知已接種又再重新預約

911恐攻20年「往事仍歷歷在目」　美國前閣員：永遠不會遺忘那天

各銀行加碼五倍券　一張圖看懂如何拿高回饋！

返台隔離結束日是「高以翔37歲冥誕」　Bella直播沉默…網全看哭

「911最早衝進世貿」消防員目睹樓塌恐怖瞬間　竟成與弟弟最後一面

「9億辣媽」挺孕肚塞進透視連體衣　險走光高調作秀網罵翻

快訊／屏東21：00前宣布是否停班停課　墾丁5園區周日關閉

彰化「最陰公路」再添詭異車禍！單車騎士突自摔...昏迷指數3

「啦啦隊女神」綁帶泳裝挖空　下半身冒出「黑黑的」洩春光

不斷更新／台東12日停班課！全台颱風假一覽　北北基10點前宣布

吳慷仁向他下跪示誠！《斯卡羅》朱雷越級打怪：氣場不能弱

不斷更新／璨樹進逼　產壽險應變措施總整理！

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

金正恩疑有12名替身！本人恐遭監禁

爆紅「最美外送員」走歪！　拍成人雜誌、幫男人簽底褲

20年前是他幫「911劫機犯」辦登機　美航地勤悔恨

樹被吹歪！強颱璨樹狂風暴雨席捲菲律賓小島

她冒死回報被劫機　911恐攻通話內容曝成英雄

金正恩閱兵式不甩愛妻　和粉衣女公然親密挽手黏TT！

強颱璨樹不對決「護國神山」　美軍預測大修改！擦邊球東部北上

璨樹2天升超級颱　菲律賓警告：待在家

記錄世貿重生　911事件20年縮時

愛吃生食肚子痛　他嘴裡拉出數公尺長寄生蟲

美軍恐炸錯人了！報復ISIS-K竟炸死美國工程師

美CDC：莫德納預防重症遠勝BNT

返家遇搶劫　女「丈夫面前」慘被拖田野性侵

美國考慮接受更名「台灣代表處」

更多熱門

相關新聞

媽拒打疫苗傳染全家　4歲女童染疫1天猝逝

媽拒打疫苗傳染全家　4歲女童染疫1天猝逝

美國德州一名年僅4歲的小女孩庫克（Kali Cook），在她未接種疫苗的父母被確診感染新冠1天後，在睡夢中死亡，成為當地爆發新冠疫情以來最年輕的死亡病例。

研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

美國前閣員：911歷歷在目　不會遺忘那一天

美國前閣員：911歷歷在目　不會遺忘那一天

911事件20周年「遺址2道光」追憶

911事件20周年「遺址2道光」追憶

關鍵字：

北美要聞哥倫比亞捉姦小三

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／花蓮宣布今晚停班停課！全台颱風假一次看

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

BNT「3族群」9／20開放預約　9／25開打

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」曝

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

金正恩疑有12名替身！本人恐遭監禁

《屍速列車》秀安抽高＋電眼變超美！

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面