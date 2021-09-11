金牌選手睡過的床　東奧「紙板床」捐給大阪方艙醫院當病床

▲東奧選手村紙板床將重複利用。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

東京奧運選手村內的再生紙板床曾經引發熱議，如今設計該紙板床的日本寢具廠商「airweave」有鑑於大阪疫情嚴峻，醫療資源嚴重不足，因此決定無償將提供給選手村使用的紙板床、床墊以及寢具等，全數捐贈給大阪的臨時方艙醫院，希望能讓更多患者順利住院治療。

根據《朝日電視台》報導，大阪作為日本的疫情重災區，為了消化大量的確診病患，醫療體系已經瀕臨崩潰。為此，大阪府政府決定在大型展場「Intex 大阪」設置規模高達1000床的方艙醫院。消息人士指出，提供東京奧運選手村紙板床的寢具企業「airweave」表示，願意將那些床具無償捐贈給大阪府政府。

事實上，不僅是紙板床，包含床墊與寢具在內，將會一併重複使用。屆時該臨時醫療設施將會提供給無症狀或是輕症的新冠患者居住。目前已經有多名業者申請營運方艙醫院，而大阪府將會和醫療專家協商後，決定最終承辦人選。

東京奧運選手村使用的寢具套裝，床架由硬紙板製作、床墊則是聚乙烯材料製作，由東京企業airweave開發，可承受的最大重量為200公斤，同時因為床墊可以拆成3塊，讓選手能依照個人喜好自由調整硬度以及拼裝，讓每一張床都可以「量身訂做」最佳舒適度。

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