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聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

▲▼911恐攻事件20周年。（圖／路透）

▲美國911恐攻事件20周年，除了3架衝撞世貿中心大樓與五角大廈的飛機外，還有第4架被劫持的聯航編號93號班機。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

美國911恐攻事件20周年，路透社訪問到當年悲劇中鮮為人知的無名英雄，他們是來自賓州的2位「樹藝師」特羅特曼（Mark Trautman）與豪普特（Ben Haupt），被脅持的聯合航空（United Airlines）編號93號班機墜毀賓州鄉村地區的鐵杉林後，他們爬過一棵棵佈滿殘骸的樹頭，只為了找到至關重要的法庭證據。

▲▼911事件中聯合航空93號班機在賓州郊區墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲911事件中聯合航空93號班機在賓州郊區墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，位於匹茲堡東南方120公里的小鎮尚克斯維爾（Shanksville）於2001年9月11日經歷一場浩劫。蓋達組織（al-Qaeda）劫持一架將飛往舊金山的美國聯航93號班機，但與撞毀世貿中心與五角大廈的另外3架班機不同，聯航93號航班並未抵達恐怖分子策劃的撞擊目標──華盛頓哥倫比亞特區，而是在乘客與機組人員的反抗之中墜毀尚克斯維爾，機上33名乘客、7名機組人員與4名劫機犯全數身亡。

▲▼賓州樹藝師豪普特（Ben Haupt）成為911恐攻事件的無名英雄。（圖／路透）

▲▼賓州樹藝師豪普特（Ben Haupt）當時年僅24歲，就成為911恐攻事件中的無名英雄。

▲▼賓州樹藝師豪普特（Ben Haupt）成為911恐攻事件的無名英雄。（圖／路透）

報導指出，聯航93號航班墜入鐵杉林爆炸後，第一批投入現場救援的州警想到兒時好友特羅特曼在賓州大學照料校園裡的樹木，因此向他請求協助，特羅特曼又找來同事豪普特一起幫忙，這2名「樹藝師」就這樣拋下妻小，戴上安全纜繩與伐木鏈鋸，驅車前往失事現場，聯邦調查局（FBI）發給他們黃色工作證，上頭寫著「2001年9月11日災難現場─FBI／賓州州立大學」。

▲▼賓州樹藝師特羅特曼（Mark Trautman）在911恐攻事件中協助找尋證物與遺體，因此罹患創傷後壓力症候群。（圖／路透）

▲樹藝師特羅特曼當時被FBI發給的工作證。

接下來將近一個星期，特羅特曼和豪普特用繩子從一棵樹的樹頂綁到另一個樹頂，爬過佈滿殘骸與血跡的燒黑林冠，他們在其中找到了錢包、劫機犯的身分證與部分遺骸等至關重要的法庭證據，並為那些悲痛的家庭找到親人遺體。負責搜索森林的FBI探員拉森（John Larsen）表示，尚克斯維爾墜機現場與曼哈頓或五角大廈的現場截然不同，因為大量完整的證據被找到了，他稱這些樹藝師為無名英雄，「他們做了我們沒人能做到的事。」

▲▼賓州樹藝師特羅特曼（Mark Trautman）在911恐攻事件中協助找尋證物與遺體，因此罹患創傷後壓力症候群。（圖／路透）

▲賓州樹藝師特羅特曼（Mark Trautman）在911恐攻事件中協助找尋證物與遺體，因此罹患創傷後壓力症候群。

特羅特曼受訪表示，「這是我一生中做過的最重要的事。」當年還只是個24歲年輕小伙的豪普特回憶，他在樹林裡看見拉森在一只行李箱裡找到看起來像是嬰兒鞋的物品，頓時不知所措，「我環顧四周，我知道這裡不是地獄，但如果這樣還不算是，那地獄會有多可怕？我崩潰了，拉森先生也崩潰得和我一起哭了，因為這太令人難受。」

▲▼來自賓州的2位「樹藝師」特羅特曼（Mark Trautman）與豪普特（Ben Haupt）在911事件中攀樹尋找證物，兩人10多年後再次重返舊地。（圖／路透）

不久之後，豪普特成為一名基督教傳道士，他佈道時，會把尚克斯維爾的那片森林稱為地獄，那讓他看見人類的一切罪惡。豪普特仍然繼續做著樹藝相關工作，有時會把客戶介紹給特羅特曼，他說特羅特曼比賓州的任何人都還了解樹木。現年54歲的特羅特曼從小在賓州赫敏（Herminie）郊外的一片玉米田與奶牛牧場中的房子中長大，小時候母親每天早晨都會對他說，「該起床了，你的國家需要你！」特羅特曼穿梭在墜機現場的林冠之際，母親的話不斷在腦海盤旋著。

儘管特羅特曼對當時的任務感到自豪，但他卻在人際關係方面出現問題，後來被診斷出罹患創傷後壓力症候群（PTSD），目前正進行第3次離婚手續，每天服用抗憂鬱藥，每個月固定諮商2次。他說，「我很幸運我還活著，911發生前與後我還能過著自己的生活。當時我並不介意，我是一隻樹上的搜救犬，一隻為FBI工作、尋回獵物的獵犬，但隨著年齡的增長，這一點開始困擾著我。」

▲▼來自賓州的2位「樹藝師」特羅特曼（Mark Trautman）與豪普特（Ben Haupt）在911事件中攀樹尋找證物，兩人10多年後再次重返舊地。（圖／路透）

9月早些時候，特羅特曼和豪普特在聯航93號班機國家紀念館見面，這是他們睽違10多年來的重逢，兩人走向當年的鐵杉林，豪普特向他10幾歲的女兒描述這一切的改變，他們想到森林中央位置一棵雄偉的山毛櫸樹（beech tree），特羅特曼希望能再見到山毛櫸樹林，但這片樹林是受害者家屬的聖地，如今已進止入內，當局用一顆巨岩大約標示出飛機墜落的撞擊地點。

▼當年墜機的地點目前已經不得而入，機上乘客與機組人員勇敢對抗劫機犯真實事件於2006年改編為電影《聯航93》。（圖／路透）

▲▼來自賓州的2位「樹藝師」特羅特曼（Mark Trautman）與豪普特（Ben Haupt）在911事件中攀樹尋找證物，兩人10多年後再次重返舊地。（圖／路透）

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