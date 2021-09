911恐攻前急叩地勤！她冒死回報被劫機　通話內容曝被稱女英雄

▲空姐鄧月薇是首位向地面控制中心報告客機被劫消息的人,下同。(圖/翻攝自推特/@MariaKPIX)

記者葉睿涵/綜合報導

2001年9月11日,45歲的美籍華裔空姐鄧月薇(Betty Ann Ong),如平常的工作日般登上美國航空11號班機執勤。這是一趟從波士頓飛往洛杉磯的班機,鄧月薇打算在抵達洛杉磯後就去和她的姊姊會合,然後再一起飛到夏威夷度假。

豈料在飛機起飛的20分鐘後,地面控制中心接到了來自鄧月薇的緊急來電。她在電話中冷靜地匯報,「我叫鄧月薇,是11號航班的3號空姐,我們的駕駛艙現在沒有了回應,有人在商務艙被捅傷,我覺得有人噴了梅斯毒氣,我們沒辦法呼吸了。我不知道實際的情況,但我想我們被劫機了。」

Betty Ann Ong was a flight attendant on board.



She notified American Airlines ground crew of the hijacking. She stayed on the phone 25 minutes giving information that led to the FAA closing the airospace for the first time in American history! LISTEN: pic.twitter.com/LRBQX1puCB