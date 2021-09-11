911恐攻前急叩地勤！她冒死回報被劫機　通話內容曝被稱女英雄

▲空姐鄧月薇是首位向地面控制中心報告客機被劫消息的人，下同。（圖／翻攝自推特／@MariaKPIX）

記者葉睿涵／綜合報導

2001年9月11日，45歲的美籍華裔空姐鄧月薇（Betty Ann Ong），如平常的工作日般登上美國航空11號班機執勤。這是一趟從波士頓飛往洛杉磯的班機，鄧月薇打算在抵達洛杉磯後就去和她的姊姊會合，然後再一起飛到夏威夷度假。

豈料在飛機起飛的20分鐘後，地面控制中心接到了來自鄧月薇的緊急來電。她在電話中冷靜地匯報，「我叫鄧月薇，是11號航班的3號空姐，我們的駕駛艙現在沒有了回應，有人在商務艙被捅傷，我覺得有人噴了梅斯毒氣，我們沒辦法呼吸了。我不知道實際的情況，但我想我們被劫機了。」

Betty Ann Ong was a flight attendant on board.



She notified American Airlines ground crew of the hijacking. She stayed on the phone 25 minutes giving information that led to the FAA closing the airospace for the first time in American history! LISTEN: pic.twitter.com/LRBQX1puCB — Jade Jackson (@IAMJADEJACKSON) September 11, 2019

儘管地勤並未意識到鄧月薇來電的重要性，在電話中多次確認重複的訊息，浪費了寶貴的時間，不過鄧月薇與其同事思維妮（Madeline Sweeney）仍冷靜、詳細地轉述了5名劫機者的座位號碼，讓當局得以迅速鎖定劫機者的身份。在鄧月薇與地面控制中心通話的25分鐘後，這架波音767飛機撞上了位於紐約的世界貿易中心北棟，全機無人生還。

出生於舊金山的鄧月薇來自一個中國移民家庭，她是家中的老么，上有4個兄弟姐妹，她們的父母在唐人街擁有一個雜貨店。長相貌美的鄧月薇曾被星探相中當模特兒，但因為家中反對，加上她熱愛旅行，因此鄧月薇最後當上了一名空姐。

與鄧月薇熟識的人士指出，她是一個勇敢、善良而富有同情心的人。鄧月薇的姊姊鄧月芳也表示，「月薇是一個從不恐慌的人，有一次我們家的店被搶了，有人拿著槍指著她的頭，但月薇也只是冷靜地告訴爸爸『我們被搶了』，然後交出錢，將搶匪放走。」

鄧月芳對鄧月薇的形容與美國航空不謀而合。在鄧月薇的追悼會上，美國航空一名自稱為岡薩雷斯（Nydia Gonzalez）的員工告訴鄧家，她就是與鄧月薇講了最後一通電話的人，「你們要為鄧月薇感到驕傲，她非常平靜地為我們提供了很多有用的訊息」。鄧月薇後來被美方形容為「女英雄」。

鄧家事後非常想要聽聽鄧月薇最後的錄音，「我們想知道月薇生前到底發生了什麼」，於是他們向麻州參議員甘迺迪（Ted Kennedy）求助，美國航空才終於同意公開錄音擋。

儘管通話的內容刺痛了這家人的心，但他們依舊感激這段錄音被留了下來。鄧月薇的另一個姊姊鄧月華（Gloria Ong）表示，「我們終於了解了月薇生前最後幾分鐘到底發生了什麼，我們很感激。」

2004年，鄧家成立了鄧月薇基金會，致力於唐人街當地兒童的健康和福利。此外，基金會也資助一些老年人的項目，以期紀念和延續鄧月薇在世時關切的兒童與老人議題。

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