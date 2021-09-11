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金正恩疑有12名替身！靠複製人出席閱兵式　專家：本人恐遭監禁

▲▼金正恩被爆替身有12人！疑「複製人」出席深夜閱兵　專家分析北韓恐已政變。（圖／朝中社）

▲金正恩日前出席閱兵式，長相卻與以往有很大的差別。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩9日為了慶祝建政73週年，出席深夜閱兵式，隨後也和勞動黨高層參謁錦繡山太陽宮。不過相關照片曝光後，卻有專門研究北韓的專家分析，出席建政日活動的其實並非金正恩本人，而是他的替身，懷疑北韓內部其實早就發生政變，而金正恩本人則是遭到監禁。據傳，金正恩一共有12名替身。

根據《東京體育》報導，日本拓殖大學主任研究員高英澈曾經在南韓國防部擔任北韓分析官員，對於金正恩替身說，他表示，「金正恩一共有12名替身，雖然在此之前也曾經有過與他長相極為相似的替身代替他出席各種場合，不過這次的替身是長得跟他完全不像。一定是替身，而非本人，從來沒有派出與他這麼不像的替身過。」

▲▼ 北韓國家領導人金正恩與妻子李雪主9日共同參謁錦繡山太陽宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 北韓國家領導人金正恩與妻子李雪主9日共同參謁錦繡山太陽宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 北韓國家領導人金正恩與妻子李雪主9日共同參謁錦繡山太陽宮。（圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，他認為，這次的閱兵儀式也非常可疑，不但沒有按照慣例展示新研發的彈道飛彈或是武器，金正恩甚至沒有穿軍服，而是身穿一襲灰色西裝，十分罕見。

事實上，從《朝中社》公開的照片上可以看到，深夜閱兵式與參謁錦繡山太陽宮的金正恩，明明都是同一天，卻看起來像是不同人，也讓人懷疑是否是讓替身上場。

高英澈還提到，「自今年開始，就有傳言說金正恩臥病在床。如同去年的死亡說一樣，雖然也有人認為只是假新聞，但是這次說不定是真的。北韓當地可能已經發生政變，而金正恩本人更有可能早被人監禁了。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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