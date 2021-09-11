911事件20周年「遺址2道光」追憶　拜登：團結是美國最大的力量

▲911國家紀念博物館在2020年進行的「紀念之光」（Tribute in Light）儀式。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國911恐怖攻擊事件將屆滿20周年，曼哈頓世貿中心遺址、賓夕法尼亞州和五角大廈前都將舉行紀念儀式，總統拜登也在10日呼籲全國應團結一致，並稱團結是美國面對逆境時的最大力量。

拜登（Joe Biden）10日在白宮發布的悼念影片中表示，對穆斯林與其他宗教追隨者所產生的恐懼和憤怒、怨恨與暴力，削弱了美國人的團結，「這是911事件最重要的教訓，在我們最脆弱的時刻，在一切讓我們具有人性的來回拉扯中，在為美國魂所做的征戰中，團結是我們最大的力量。」

On the eve of the 20th anniversary of the horrific 9/11 attacks, President Biden honors the lives of those we lost and highlights how even at our most vulnerable – unity is our greatest strength.pic.twitter.com/TdVhw9TVpb — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2021

2001年911事件發生時，兩架客機分別撞上紐約世界貿易雙塔，釀成2753人喪命，接著又有第3架被挾持的飛機撞上五角大廈，而在乘客反抗下墜毀在賓州尚克斯維爾鎮（Shanksville）的第4架遭劫得聯合航空93號班機，據信是要飛往美國國會大廈或白宮。

根據《衛報》報導，拜登將會訪問這三個地點，前總統歐巴馬（Barack Obama）會一同前往世貿中心遺址，前總統小布希（George W Bush）則會在賓州發表演說，在聯航93號航班墜毀的上午10時03分，機上所有的罹難者姓名，也都會被一一宣讀。前總統川普（Donald Trump）則會在11日下午前往911國家紀念博物館，時間預計是在拜登和歐巴馬離開之後。

▲「紀念之光」儀式將兩道光束直射天際緬懷世貿雙塔。（圖／達志影像／美聯社）



世貿中心遺址的悼念儀式上會有6個默哀時刻，分別是雙塔遭到撞擊、倒塌，以及五角大廈被撞、聯航93號航班航班墜毀的時間。受到疫情影響，這次的主要紀念儀式都只准許罹難者家屬參與，911國家紀念博物館也會在11日黃昏進行「紀念之光」（Tribute in Light）儀式，將兩道光束直射天際緬懷世貿雙塔。

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