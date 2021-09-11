璨樹登陸菲律賓「猛浪倒灌」影片曝　強風狂掃！掀翻鐵皮屋頂

記者張寧倢／編譯

菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）稍早宣布上午8時30分颱風璨樹（Chanthu，菲國又稱Kiko）從巴坦群島（Batanes）登陸。CNN報導，璨樹11日正從呂宋島東部與北部掃過，為當地帶來強風暴雨和沿海洪災。網路曝光影片中可見，沿海災區海水倒灌、多地淹成一片汪洋、強風吹倒路樹等畫面。

Sitwasyon sa Calayan Island na kung saan ramdam na ang hagupit ni Typhoon Kiko. Nasa ilalim ng signal number 3 ang lugar.



: Eric Nunez pic.twitter.com/5wx2iYW6bP — Jenny Dongon (@jenny_dongon) September 10, 2021

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，超級颱風「璨樹」截至10日晚間持續風速達每小時260公里，強度相當於大西洋最強的5級颶風。據美軍聯合颱風警報中心（JTWC）數據，璨樹6日生成後風速在短短24小時內增加80節，幾乎是有史以來最極端的快速增強，是繼4月份強颱舒力基（Surigae）之後第2個到達超級颱風（Super Typhoon）等級的熱帶風暴。

▲颱風璨樹襲擊菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

根據菲律賓網友、媒體在網路上曝光的影片，可以看見璨樹襲擊菲律賓的威力之大，傾盆豪雨伴隨強風，有些地區的樹木被吹倒路邊，有的地區則是直接淹成汪洋一片，水深及膝。而沿海地區的浪潮看起來更是嚇人，民宅鐵皮屋頂已遭吹翻一半。

CNN指出，璨樹11日上午掃過呂宋島東部與北部，帶來強降雨、強風與沿海洪水，呂宋島部分地區或將出現時速171至220公里的颱風強風與1到2公尺高的風浪，11日全天朝北移動，預計晚間到12日影響台灣之前風力會稍有減弱，但台灣屆時仍可能出現雨量200到300毫米的大範圍暴雨，部分地區更可能突破300毫米釀成洪水、土石流。台灣中央氣象局稍早已將璨樹強度下修為中度颱風。

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