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金與正聲望慘跌神隱中？參謁影像「被消失」　南韓：她其實在裡面

▲▼金正恩帶著妻子李雪主率領眾官員參謁錦繡山太陽宮，卻似乎不見胞妹金與正。（圖／達志影像）

▲金正恩帶著妻子李雪主率領眾官員參謁錦繡山太陽宮，卻似乎不見胞妹金與正。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於9月9日迎來建政73周年的國慶日，由於不是「逢五」、「逢十」，儘管最高領導人金正恩有出席凌晨閱兵儀式，卻沒發表演說，現場也未公開最新型的武器。先前韓媒發現，金正恩的胞妹金與正近來似乎鮮少露面，甚至就連閱兵時也不見身影，不過事後報導證實，金與正有參謁錦繡山太陽宮，似乎並未像外界謠傳的失勢。

今年國慶並非「逢五」、「逢十」，加上緊接著於10月還得慶祝朝鮮勞動黨創黨紀念日，因此平壤當局在今年國慶的閱兵儀式中僅動員來自地方的勞農赤衛軍（相當於預備役）、社會安全武力（相當於警察）出席，由於並非出身自正規軍隊，此次國慶閱兵並未如外界預測的公開洲際彈道飛彈、潛射飛彈等新式武器，金正恩也未發表演說，似乎有意不去刺激美國。

▲▼今年北韓國慶閱兵僅預備役、警察出席，並非正規軍隊。（圖／達志影像）

▲▼今年北韓國慶閱兵僅預備役、警察出席，並非正規軍隊。（圖／達志影像）

▲▼今年北韓國慶閱兵僅預備役、警察出席，並非正規軍隊。（圖／達志影像）

南韓媒體《News1》分析，不管是深夜閱兵、亦或是金正恩率領眾官員參謁安置金日成、金正日靈柩的錦繡山太陽宮，從北韓《勞動新聞》公開的相片中，並未見到勞動黨副部長金與正、北韓外務相李善權，與先前7月8日金日成逝世27周年時截然不同，而這2人前陣子才對美國拜登政府提出的溝通要求發表強硬言論，再再證實北韓有意不去刺激美國。

分析指出，金正恩率領眾官員於7月8日參謁錦繡山太陽宮時，李善權站在第2排、金與正站在第4排尾端；到了9月9日國慶參謁時，卻不見金與正、李善權兩人身影。

不過南韓《韓聯社》事後於昨（10）日指出，其實從北韓官媒朝鮮中央電視台公開的參謁影片中，可以看到金與正的身影，當時金與正站在第5排最左端，對著前方彎腰90度鞠躬行禮。據悉，金與正在今年1月1日地位降等前，參謁時就站在金正恩後排，然而1月12日第8屆全代會閉幕的參謁時，卻只能站到第4排的最左端。

▲▼朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正其實有出席錦繡山太陽宮參謁。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》分析，自從金正恩掌權後，金與正雖然不是每次的閱兵儀式都會出席，不過近年來所舉行的每場閱兵儀式中，如今年1月第8屆全代會、去年10月創黨75周年、2018年9月建政70周年、2018年2月建軍節、2017年4月金日成冥誕、2015年10月創黨70周年等皆有出席。

►唯獨金與正消失了　金正恩愛妻、前女友建政日公開露面

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