美軍炸錯人了？ISIS-K遭無人機轟炸影片曝　死者竟是美國工程師

記者葉睿涵/編譯

美國軍方在8月29日對激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」展開報復,使用無人機殲滅了2名ISIS-K成員,不過《紐約時報》在查證後卻發現,死者中有一位名叫阿末迪(Zemari Ahmadi)的43歲男子,因被美方認為是ISIS-K的幫手而一同被炸死,不過他實際上正在幫助美國工作,因此《紐時》認為,美軍可能炸錯人了。

據《紐約時報》報導,激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」(ISIS-K)8月26日在阿富汗喀布爾機場發動攻擊,造成13名美軍死亡。3天後,美國軍方在阿富汗東部的楠格哈爾省展開報復攻擊,使用「死神」(Reaper)無人機與「忍者飛彈」(ninja bomb)殲滅了2名ISIS-K成員。

▲阿末迪喪命的現場。(組圖/翻攝自推特/@andreasharsono、@charlie_tango98)

當地媒體也在推特曝光攻擊現場照片,可見被美方稱為是ISIS-K成員的車輛已燒成焦黑,旁邊地面也被炸出巨大坑洞。美軍隨後承認,有3名平民傷亡,但《紐時》在分析了影片與採訪現場目擊者後,發現事情並沒有美方所說的單純。這場空襲奪走了10條人命,其中有7名死者都是兒童。

美軍表示,他們的擊殺目標是一輛白色轎車,它曾停留在疑似為ISIS安全屋的庭院,並在開走後,一路走走停停的,十分可疑,因此美軍決定將其擊斃。然而《紐時》卻發現,這輛白色轎車的司機阿末迪實為美國慈善組織「國際營養及教育」(NEI)的工程師。

襲擊當天早上8點45分,阿末迪聽從其上司的指示,前往上司的家中替對方取筆電後,便載著同事一同前往NEI位於阿富汗的辦公室上班。他在中午左右到喀布爾市中心去派發食物給附近的難民,並在警局取水後,於下午2點再次回到辦公室。下午3點38分,阿末迪結束一天的工作,載著同事一同下班。

10 people, including 7 children, were killed in the last airstrike carried out by the US before its withdrawal from Afghanistan.



It was understood that the car, which they shot as a bomb-laden vehicle, belonged to Zemari Ahmadi, a charity worker who carried water to his family. pic.twitter.com/sgXHVXhlcR