金正恩不甩愛妻和她親密挽手黏TT！　閱兵式「粉衣女」意外成焦點

▲李春姬勾著金正恩的手臂。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓9日為慶祝建政73週年舉辦閱兵儀式，領導人金正恩與第一夫人李雪主連袂出席，而胞妹金與正與各級高層也紛紛現身。不過意外引人注意的，卻是78歲的北韓國寶主播李春姬，儘管她已經退出主播台，但從合照中依然可以看到她伸手親暱地挽住金正恩的手臂，地位可見一般。

《朝鮮中央電視台》日前公開一系列建政73週年的慶祝照片，其中有一張一行人共同參謁錦繡山太陽宮後的合影。照片中，78歲的國民主播李春熙竟伸出雙手親暱地挽著金正恩的手臂，兩人關係不在話下。事實上，李春熙是當晚建政73週年閱兵式的主持人，儘管她早在2018年12月就宣布退休，但每當北韓有重要事件仍然會邀請她播報或是主持。

▲李春姬興奮時還會出手拍打金正恩的後背。（圖／朝鮮中央電視台）



不僅如此，在閱兵式上，站在看台區的李春姬還不時地與一旁的金正恩低頭交談，甚至在激動之時伸手拍了這位北韓領導人的後背，金正恩也露出笑容，兩人宛如母子，「溫馨畫面」意外成為亮點。

李春姬是最受金正恩父親金正日寵愛的北韓主播，她在2011年12月17日哽咽播報金正日逝世消息的片段至今仍為人熱議。她出生於江原道的一個貧困家庭，畢業於平壤戲劇電影學院演員系，1971年被選為朝鮮中央電視台主播，並在長達50年的職業生涯裡，一步一腳印成為北韓最具地位的女主播。

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