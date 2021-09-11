911倖存者105樓逃難「樓梯波浪劇晃」　這決定翻轉生死

▲美國紐約世貿中心2001年9月11日遭恐怖分子挾機撞擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）今年8月攻陷阿富汗首都喀布爾，令世人回想起20年前發生在美國紐約的911恐怖攻擊事件，世貿中心雙塔的倒塌造成2977人死亡。一名倖存者近日受訪，回憶起當年逃生的景象，建築物巨大黑洞冒出紅色火焰與黑色濃煙，同時伴隨著引擎的燒焦汽油味，「因為一項決定，我才能活到今天！」

根據外媒《9號電視台》（9News），喬‧迪特馬（Joe Dittmar）是4個孩子的父親，當年44歲的他從事保險業，他從芝加哥來到美國東部，9月10日住在費城的父母家中過夜，準備隔天前往紐約參與商業聚會。

蓋達組織挾持美國航空第11號班機，一架載有76名乘客、11名機組人員、5名劫機者的波音767客機撞向世貿中心的北塔時，燈光突然出現一片閃爍後熄滅，不過迪特馬一行人正在105樓開會，並未及時發現已經遭遇恐怖攻擊。

迪特馬回憶，後來有人通知他們應儘速逃離現場，儘管沒被告知原因，但還是匆忙從105樓的樓梯一路往下奔逃，走到90樓時才有機會透過窗戶看見隔壁棟（北塔）驚駭、畏懼的恐怖景象，「成千上百人的尖叫聲響破紐約街頭，聽起來毛骨悚然，北塔出現巨大黑洞，噴出我此生看過最紅的火焰，甚至冒過頂樓，巨大黑洞中還卡著飛機殘骸，我好害怕！」

迪特馬表示，「當時我還在想，飛行員怎麼可能扯到沒有看見那棟大樓？事後才證實這不是件普通的意外。」

迪特馬逃生至73樓時，聯合航空第175號班機撞向南塔，距離他只有6層樓高，災難性的巨大撞擊造成樓梯扶手瞬間斷裂，混凝土結構開始出現巨大蠕動，就像滔天巨浪般翻滾，此時令人感到窒息的滾燙「火焰球」從他身旁吹拂而過，伴隨著濃濃的燃料味。

迪特馬表示，逃生途中有人提議應該搭乘電梯，才能更快到達1樓地面，不過當時的他斷然拒絕這項提議。此番決定救了迪特馬一命，「至今我還是覺得，這是我一生中做出的最好的判斷！」

另外，他還見到人性光輝的一面！勇敢的消防員們，即使知道爬上樓就是此生「最後一次任務」，仍不畏懼地走上樓救災，現場還有男性背著行動不方便的身障女性逃離，也有警備員唱著「天佑美國」（God Bless America）撫慰現場人員恐懼的心。

在經過50分鐘後，迪特馬總算抵達地面，並從大樓內部順利逃離，不久後整棟大樓瞬間完全崩塌，數千人的刺耳驚叫聲響徹雲霄，至今依舊鮮明地留在腦海中，久久無法忘懷。最後，迪特馬接受創傷後壓力症候群的心理治療，並且透過巡迴演說，向世人分享逃生經驗。

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