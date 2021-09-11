迎戰開學季！　美國最快10月批准「5至11歲兒童」接種輝瑞疫苗

▲美國有望在10月底開放5至11歲的兒童施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國目前開放12歲以上民眾接種輝瑞疫苗，然而隨著Delta變種病毒持續肆虐，同時迎來開學季，讓許多家長擔心不已。如今終於有消息傳出，衛生當局有意在10月底前開放5至11歲的兒童施打輝瑞疫苗。另外，由於莫德納在收集分析數據上可能會比輝瑞多花3週的時間，因此最快也要到11月才能考慮是否開放5至11歲兒童施打。

《路透社》10日引述內部知情人士消息報導，美國高級衛生官員認為，輝瑞疫苗預計能在10月底前獲准替5至11歲兒童接種。輝瑞將於9月底前收集並分析足夠的臨床數據，並向美國食品與藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA），FDA將在3週內做出決定，一旦過關，那麼最快10月就可以開放5至11歲兒童施打。

消息人士指出，美國首席防疫顧問佛奇表示，莫德納收集與分析5至11歲兒童的相關數據可能會比輝瑞多花3週的時間，因此預計最快也要11月才能決定是否開放莫德納給該年齡層的兒童施打。不過另一名消息人士則指出，佛奇對莫德納的時間表還算「樂觀」。

輝瑞先前曾經表示，將在9月份準備好5至11歲兒童的數據，並提交EUA。在此之前，包含佛奇在內的衛生監管機構都曾表示，FDA將會在11月或是在那之後做出決定。莫德納則是在9日告訴投資者，有關於兒童受試者的研究數據會在年底前公布。

美國食品與藥物管理局（FDA）10日提到，一旦疫苗廠商提交數據，他們一定會盡快批准開放兒童施打。不僅如此，FDA還考慮要採取另一種更快的途徑來緊急授權疫苗使用。

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