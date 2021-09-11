20年前幫「911劫機犯」辦登機　美航地勤：一生最後悔的決定

記者張寧倢／編譯

曾任美國航空票務人員的艾力克斯（Vaughn Allex）永遠忘不了，2001年9月11日有2名男子著急地衝進華盛頓杜勒斯機場航廈，看起來顯然是迷路了，他們走向艾力克斯的櫃台辦理報到。儘管兩人很晚才抵達機場，但艾力克斯選擇讓他們登上編號77號班機，不料這卻成為他人生中最後悔的決定。

▲美國911恐攻事件20周年，當年美國航空編號77號班機遇劫，協助劫機犯登機的地勤人員心中留下永遠的傷痛。（圖／達志影像／美聯社）

根據ABC News報導，2名男子正是劫持美國航空（American Airlines）編號77號班機的艾爾哈茲米兄弟（Salem and Nawaf Al-Hazmi）。艾力克斯回憶，他們當天拿著2張頭等艙機票，這兩兄弟一個有點粗魯，另一人站在距離幾步遠的地方，但卻引起了艾力克斯注意，因為他似乎在跳舞，雙腳不停交換重心，笑著環顧四周。艾力克斯當下心想，「他表現得太興奮了，就像個從未搭過飛機的人。」

▲美國911恐怖攻擊事件五角大廈遭襲。（圖／達志影像／美聯社）

艾力克斯說，整個檢查過程中，無論櫃台人員讓他讀什麼、看什麼，他都毫無反應，只是笑著跳舞，對周遭發生的一切毫不在意。由於兄弟倆連最基本的安檢問題例如「誰打包行李」都無法回答，艾力克斯便在他們的機票畫上需要進行額外安檢的標記，但儘管登機時間已近，他仍然沒有讓兄弟倆重新訂票，而是選擇確保他們趕得上這架編號77號的班機，沒想到，這個決定卻讓艾力克斯與同事兼好友布斯（MJ Booth）永別。

班機起飛前一天，布斯曾考慮飛往芝加哥或達拉斯轉機，是艾力克斯建議她改搭這班77號班機去洛杉機轉機到拉斯維加斯。隔天9月11日，艾力克斯悲痛地離開機場，「我沒有料到在911當晚與9月12日上午，我會和其他人一樣面對痛失朋友、乘客和機組人員的事情，我認識機上所有機組人員，我和他們共事很多年，12號上午10點左右，當聯邦調查局（FBI）找上門時，我才知道我協助辦理登機的最後2名乘客就是劫機者。」

▲911恐怖攻擊事件世貿大樓倒塌，造成近3000人死亡。（圖／路透）

艾力克斯回想，他被叫到老闆辦公室，當時2名FBI探員給他一份乘客名單，在看到最後2個名字的那一刻，他看著探員說，「是我做的，對不對？」、「這是我放進去的2個人」。此後FBI的調查就集中在兄弟倆身上，艾力克斯直到這一刻才意識到，「我幫2名劫機者辦了登機。」多年來，罪惡感仍纏身艾力克斯，如今已過20年，有些事情他還是不願意開口談論，「我責怪自己，如果我做了不同的選擇、不讓他們上飛機，或只是說句『他們遲到了，讓他們搭下一班吧』……」

直到2004年，艾力克斯接受911事件委員會採訪後，他在事件報告中看到，還有很多跟他一樣，無辜捲入這場悲劇，這才讓他逐漸擺脫罪惡感與責任感，「我的天哪！有那麼多無辜的人牽涉其中，我只佔據那非常短的5分鐘。」艾力克斯2008年從美航退休，現在在美國國土安全部下屬的運輸安全管理局（TSA）工作。

▼艾力克斯接受ABC News訪問，談及911當年情況。（艾爾哈茲米兄弟在機場接受安檢的畫面，大約1分20秒處）