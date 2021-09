金融時報：美國認真考慮讓台北駐美代表處　改名「台灣代表處」

▲華盛頓特區。(圖/記者陳致平攝)



記者董美琪/綜合報導

我國將在立陶宛設立台灣代表處,引發中國不滿,現在連美國都可能加入。根據金融時報報導,拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,Tecro)名字,加入「台灣」2字,改為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office),此舉恐再度招來中國憤怒抗議。

《金融時報》(Financial Times)指出,多位知情人士表示,台灣提出將「台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」,華盛頓正在認真考慮中,且包括白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)、國家安全委員會內部以及國務院亞洲官員都相當支持。知情人士也表示,目前還沒做出決定,將要求拜登總統簽署行政命令

毫無意外,如果更改名稱後,此舉將惹毛中國,也將讓華府及北京間關係更加緊張。中國駐華盛頓大使館堅決反對美國與台灣的任何官方互動,一再重申不要向「台獨」勢力發出任何錯誤訊息,或想要挑戰中國底線,以免損害中美關係及兩岸的和平穩定。

一位參與要求更名討論的台灣駐華盛頓人士表示,台北在川普政府結束時,就向美國討論更名一事,今年3月份已向拜登政府提出正式要求。

不過,2名聽取更名簡報的人士表示,更名後恐加劇中國、美國與台灣間的緊張局勢,但實際上收穫利益不多。

據報導,台美雙方官員週五在馬里蘭州舉行一場「特殊管道」的敏感會議,包括外交部長吳釗燮都有參加這場「特殊形式」會談,這也是拜登團隊第一次與台灣高層談話。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)亞洲計畫主任、台灣議題專家葛來儀(Bonnie Glaser)質疑推動更名一事,她稱美國和台灣應該把精力放在有意義的行動上,來加強台灣安全,而不是做一些象徵性的手段去挑釁戳弄中國。

友台且為布希和川普政府時代的前美國國防部官員薛瑞福(Randy Schriver)則認為,「我們應該尊重我們的朋友台灣,他們想要以什麼樣的名稱來代表自己。」

▼美國總統拜登(Joe Biden)。(圖/路透)