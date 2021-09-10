詐領163萬津貼！他把亡母「做成木乃伊」　郵差一動作揭穿

▲ 木乃伊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社維也納9日綜合外電報導

奧地利警方今天表示，一名男子為了繼續領取母親的津貼，在89歲母親去年死後，將她的屍體放置於地下室長達1年多，並用繃帶包裹屍身、上頭覆蓋貓砂，製成木乃伊。

警方聲明，男子的母親患有失智症，據信在去年6月過世。

這起駭人聽聞的事件發生在奧地利西部提洛爾邦（Tyrol）的因斯布魯克（Innsbruck），66歲嫌犯與母親同住。

男子在警方偵訊時坦承，他在母親死後將屍體存放於地下室，用冰袋冰凍屍體防止異味散發，接著用繃帶包裹屍身，以吸收屍水。

奧地利警方的社會安全詐欺單位負責人古夫勒（Helmut Gufler）告訴奧地利廣播公司（ORF）：「他（嫌犯）用貓砂蓋住母親屍身，最後導致屍體木乃伊化。」

法新社報導，嫌犯在兄弟造訪時，告訴對方母親住院了。他每個月都以郵寄方式獲得母親的津貼，但一名新上工的郵差最近要求見受益者本人，遭嫌犯拒絕後通報當局，讓整起事件浮出水面，屍體也在4日被發現。

這名男子自2020年6月以來詐領的津貼金額高達5萬歐元（約新台幣163萬元）。屍檢報告排除男子弒母的可能性，但他依舊被指控詐領津貼和藏匿屍體罪。

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