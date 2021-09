小學女副校長狼爪伸向未成年少女　夥同52歲男子教唆進行性行為

▲聖喬治中央教堂小學遭爆有女副校長涉嫌教唆未成年少女進行性行為。(圖/翻攝自Facebook/St. George`s Central CE Primary School)

記者葉睿涵/綜合報導

英國西北部默西塞德郡的聖喬治中央教堂小學(St George's Central Church),最近爆出有1名女性副校長涉嫌教唆13歲以下的未成年少女從事性活動。儘管警方與校長聲明,這名副校長的犯罪行為「與工作無關」,但不少家長仍對此深表痛心,同時也擔心自己的女兒受到傷害。

綜合《太陽報》等英媒報導,涉事的教師是已在聖喬治服務了10年的小學副校長朱莉·莫里斯(Julie Morris)。她最近被指控協助和教唆性侵一名13歲以下的少女,並煽動一名13歲以下的少女發生性行為。同時,一名和朱莉同姓,卻沒有任何親屬關係的52歲男子大衛·莫里斯(David Morris)也被控性侵13歲以下的少女、煽動兒童進行性行為等3項罪名。

