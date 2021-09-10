強颱璨樹相當於「4級颶風」直撲台灣　美氣象專家：真的不太妙

▲第14號颱風強颱「璨樹」（Chanthu）威力持續增強。（圖／翻攝自推特／@RyanMaue）



記者張方瑀／綜合報導

第14號颱風強颱「璨樹」（Chanthu）目前正在呂宋島東部外海，並持續朝著台灣方向前進，近中心最大風速約每小時209公里。不過，美國氣象專家指出，這段期間璨樹的強度可能繼續升級，掠過台灣時，威力可能達到4級颶風的程度。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣象專家茂伊（Ryan Maue）在推特發文表示，強颱璨樹預計在菲律賓呂宋島附近海域徘徊時再度升級，增強的速度也非常快，氣象衛星預估強度可能會達5級颶風的程度，中心最大風速可能在約在每小時278公里（140節）。

In next 36-48 hours, Super Typhoon Chanthu will go right over Taiwan potentially at 120-knots or higher -- equivalent to a powerful Category 4 hurricane. Really not good. pic.twitter.com/cNsQV1CbJq — Ryan Maue (@RyanMaue) September 10, 2021

茂伊提到，「璨樹」颱風並不會侵襲菲律賓，預計在未來36至48小時內，以最大中心風速每小時222公里（120節）或更大的強度掠過台灣，整個颱風的威力相當於4級颶風，「這真的不太妙。」

美國東部月初才受到4級颶風艾妲（Ida）重創，颶風從路易斯安那州登陸後一路橫掃肆虐，在美國8個州造成共61人死亡，其中紐約市13人死亡、紐澤西州25人死亡，災情相當慘重。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）則預報，璨樹未來會持續增強，不排除在台灣南部登陸貫穿台灣，強度則受到中央山脈破壞後減低，最後從北部出海。

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