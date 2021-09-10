河野太郎宣布參選自民黨總裁　民調挺爆「接任首相最適合人選」

▲日本行政改革大臣河野太郎10日宣布參選自民黨總裁選舉。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本行政改革大臣河野太郎10日召開記者會，正式宣布參選自民黨總裁選舉，角逐下任首相。現年58歲的河野太郎是繼自民黨前政調會長岸田文雄及前總務大臣高市早苗後，表態參選的第3人。依據日媒民調，他被認定是最適合接棒首相的人選，另方面，他也是最受網友矚目的網紅國會議員，以活潑搞笑的風格與網友互動，光是在推特就有236萬人追蹤。

現年58歲的河野太郎出生政治世家，畢業於美國喬治城大學，英語流利，曾任外務大臣與防衛大臣。事實上，早在2020年前首相安倍晉三因病請辭時，他就曾有意參選，但當時一度被副首相兼財務大臣的麻生太郎勸退，如今則是在取得麻生的同意下，表態出馬。

依據《共同通信社》4、5日針對全日本實施緊急電話民調，結果顯示，河野太郎以31.9%的支持率奪冠，其後則分別為石破茂的26.6%、岸田文雄的18.8%，剩下皆未超過10%。另據《讀賣新聞》4、5日舉行的緊急全國民調，河野太郎依舊以23%的支持率奪冠，其次則是石破茂的21%、岸田文雄的12%。這也讓他被認定是最適合接任首相的人選。

事實上，河野太郎一直以來都是首相的熱門人選，作風開放的他從不掩飾自己的野心，但卻因此引起部分黨內元老的警惕。不過自從河野太郎宣布參選後，菅義偉也表態支持。不僅如此，河野太郎在年輕選民中擁有大批粉絲，具有超高人氣，被視為此次首相的最有力人選。

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