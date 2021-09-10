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飯後頭突然超痛　正妹「幾小時後離奇死亡」母崩潰：找不出死因

飯後頭突然超痛　正妹「幾小時後離奇死亡」母崩潰：找不出死因。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子突然死亡，至今仍無法得知死因。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國發生一起離奇死亡案件，25歲女子蓋亞(Gaia Young)在外騎自行車一天，吃完晚餐後突然頭部劇痛，原本以為自己中暑，沒想到幾個小時後人就突然身亡，家人擔心她可能染疫，然而病毒檢測結果是陰性，驗屍後還是找不出死因。

25歲的蓋亞是已故社會學家邁克爾·楊男爵(Lord Michael Young)女兒，母親朵芮特(Dorit)表示，蓋亞7月21日當天吃完晚餐後，突然告訴她現在頭非常痛，人只能躺在沙發上休息，「蓋亞以為自己中暑了，但1小時後她開始劇烈嘔吐，晚間9時30分救護車抵達」。

陷入昏迷的蓋亞後來被送到醫院急救，然而幾小時後就被宣告已經身亡。家人表示，「很多人懷疑她可能是感染新冠肺炎，或是打疫苗後的副作用，可是她在事發4個月前就已經注射完兩劑，檢測結果也是陰性，所以不太可能是因為新冠病毒」。

驗屍結果出爐還是無法確定死因，媽媽傷心表示，「這太悲傷了，目前她的死因還是無法確定，第一次驗屍也沒有結論，事情發生得太突然了，後續調查仍在進行中，我只是想要獲得解答」。由於蓋亞生前是一個熱心公益的女孩，家人也幫忙在網站上進行募款，善款將全數捐給相關慈善公益團體。

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