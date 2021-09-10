他躲越戰「叢林隱居41年」不知有女人　越南泰山重返人間8年癌逝

▲越南男子何文郎（Ho Van Lang）在叢林生活41年。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

越南男子何文郎（Ho Van Lang）年僅2歲時就被父親帶進叢林，父子倆為了躲避越戰在叢林裡生活超過40年，直到2013年才被帶回村落生活，當時何文郎幾乎不會說話，甚至不知道有女性的存在。不過他卻在本周因肝癌病逝，享年52歲。

Vietnam's jungle man dies of cancer, eight years on https://t.co/RheatDjawx — VnExpress (@vietnamenglish) September 6, 2021

何文郎的父親何慶雲（Ho Van Thanh）50年前親眼目睹母親和兩名兒子被炸死，所以帶著妻子和年僅2歲的三子何文郎、么兒何文提（Ho Van Tri）躲起來避難。沒想到精神逐漸崩潰的何慶雲，竟然在某天打暈老婆後，帶著何文郎躲到越南廣義省深山叢林定居，隱世長達41年。

這段期間何慶雲曾回來尋找妻子，但當地村民害怕他再次攻擊，所以謊稱妻子和么兒都已經過世。何文郎便跟著父親在深山中生活了41年。弟弟何文提在20年前有入山尋找父親和哥哥，但兩人不願離開叢林，他只好每年定期帶著米、鹽和油等基本物資去探望。

到了2013年高齡82歲的何慶雲身體出現狀況，在何文提與其他親人、當地政府的積極介入下，父子倆終於決定下山。當時2人身上只穿著樹皮做成的丁字褲，何文郎也只會說幾個方言單字，對文明社會的一切全然不知，甚至不知道有女性的存在。

何文郎大部分的時間都獨自待在屋子內，但和其他村民相處得十分融洽，適應現代生活的能力也非常好。直到2017年父親過世後，他才選擇在靠近山邊的地方自建一座木屋，獨自在該處生活，而弟弟和家人會定期去探望。

去年11月何文郎因胸口與腹部疼痛就醫，結果被診斷出罹患肝癌末期，他曾希望能夠痊癒，看著弟弟的小孩長大，但最終在6日不敵病魔逝世，享年52歲。

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