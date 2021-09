他躲越戰「叢林隱居41年」不知有女人　越南泰山重返人間8年癌逝

▲越南男子何文郎(Ho Van Lang)在叢林生活41年。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

越南男子何文郎(Ho Van Lang)年僅2歲時就被父親帶進叢林,父子倆為了躲避越戰在叢林裡生活超過40年,直到2013年才被帶回村落生活,當時何文郎幾乎不會說話,甚至不知道有女性的存在。不過他卻在本周因肝癌病逝,享年52歲。

Vietnam's jungle man dies of cancer, eight years on https://t.co/RheatDjawx