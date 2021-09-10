911恐攻20年傷疤難癒！3千人命一夕蒸發　客機撞擊世貿後120分鐘曝

▲美國世貿雙子星於2011年9月11日遭遇恐怖攻擊，雙雙倒塌，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

2001年9月11日早晨，紐約的一天正要開始，上班族一如往常地來到世貿大樓上班，卻沒想到數架呼嘯而來的飛機將扭轉他們的一生，也讓美國迎來二戰後首個造成重大傷亡的本土襲擊，近3000條人命被殘忍奪走，數百家庭就此破碎。

客機攔腰撞入世貿中心！南北雙塔坍塌 濃煙塵土吞沒曼哈頓

美國航空11號班機在當天早上如往常般自波士頓起飛，但這架班機卻在美東時間早上8點46分，以每小時788.5公里的速度撞進世貿中心北棟（WTC1），機上的11名機組人員、76名乘客及5名劫機者當場死亡。被撞擊後，這座紐約市地標建築瞬間燃起熊熊大火，現場冒出滾滾濃煙。機上的3.8萬公升燃油隨後傾入大樓，加劇了火勢並造成大樓結構破壞，所有電梯及樓梯瞬間被摧毀，被撞擊樓層以上的人員完全失去逃生路線。





上午9點02分，正當北棟的人員忙著撤離時，世貿中心南棟（WTC2）也遭到襲擊。另一架同樣來自波士頓的波音767飛機「聯合航空175號班機」以每小時949.4公里的速度撞上南棟第78樓至84樓，機上的9名機組人員、60名乘客與5名劫機者全數罹難。

飛機擦過世貿後左傾「硬撞南棟」！ 罹難者目睹「生機被毀」全過程

據現場目擊者描述，飛機是以45度左傾角度撞上南棟，顯示飛機原本差一點就要錯過大樓，但在撞上的一刻飛機完全左傾，因此那些坐在飛機左側的人們應該可以清楚看到他們正迅速向大樓飛去，並在最後的時刻見到正在燃燒的北棟。飛機的部分殘骸從南棟的東側和北側穿出，掉到了6個街區外的地方，還有不少人聽到現場多次傳出大爆炸的聲響。

兩棟大樓的人員被緊急疏散，但仍有數百人被困在了世貿中心裡面。大量黑煙直竄天際，昔日繁華的曼哈頓上空被硝煙與驚悚乍然籠罩。滾滾濃煙與上升氣流十分濃烈，再加上紐約並沒有專門用於空中救援的直升機，因此政府沒辦法發動空中救援，救出受困在撞擊樓層以上的人們。

隨著大火不斷燃燒、濃煙四竄，大樓的溫度也持續上升，不少人難忍高溫，徑直從數十層高的大樓一躍而下，場面十分悲壯。在聯合航空175號班機撞上世貿南棟的56分10秒後，南棟在上午9點59分04秒轟然倒下，世貿北棟也在約29分鐘後從上到下坍塌，在撞擊點以上的樓層無人生還。一團巨大的火焰騰空而起，冒著烈焰的世貿中心，在霎那間被巨大的塵土吞噬，從大樓倒塌現場散發的煙塵，籠罩著整個曼哈頓市區。

世貿坍塌落下的碎石瓦礫在周邊大樓持續燃燒了7個小時，造成位於雙塔附近的萬豪酒店、美國海關、希爾頓酒店等建築同步遭到破壞。世貿中心的4號、5號、6號大樓也有火舌竄出，未被撞擊的世貿7號大樓（WTC7）也在北棟倒塌後不久隨之坍塌。有報導指出，7號大樓在倒塌前層冒出一些閃光，因此認為是建築物內的炸藥被引爆，導致7號大樓倒塌。據BBC報導，共有2606人在世貿中心的事故中喪命。

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五角大廈被撞出一個大缺口！ 乘客英勇反抗劫機「救了華府」

▲美國911恐怖攻擊事件五角大廈遭襲。（圖／達志影像／美聯社）

上午9點37分，第3架客機美國航空77號班機在華盛頓特區墜毀，五角大廈的西翼被這家飛機撞出了一個大缺口並引起大火。據BBC報導，儘管被撞擊的西翼當時尚未被正式啟用，但仍有125人在這場事故中喪命。白宮與國會山莊也被緊急關閉，以避免再受攻擊。

▲911事件中聯合航空93號班機在賓州郊區墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

聯合航空93號班機是911恐攻襲擊中的第4架客機。這架原定從新澤西州紐瓦克（Newark）飛往舊金山的航班，航線本來十分接近世貿中心，而劫機者也希望利用這架班機撞擊美國首都華盛頓哥倫比亞特區。不過由於機上乘客聯手挺身反擊機上的恐怖份子，導致這架飛機最終在上午10點03分，墜毀於距離華盛頓特區僅20分鐘航程的賓州姍克斯維爾（Shanksville）一處空地，機上37名乘客與7名機組人員無人生還。

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▲賓拉登在2004年的一個影片中承認與911恐怖攻擊有關。（圖／達志影像／美聯社））

120分鐘蒸發3000人命！ 恐攻過20年「傷疤仍隱隱作痛」

媒體隨後引述聯邦情報機構高級官員的分析指出，蓋達組織（Al Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）是最有可能發動襲擊的人。小布希也在晚間9點會見國家安全會議成員和高級顧問後，認定賓拉登是事件的幕後主使，從此掀開了美國在阿富汗和中東各國長達20年的反恐戰爭。

911恐怖襲擊在第一架飛機撞擊世貿大樓後的短短不到2小時，就奪走了近3000條人命，也在倖存的生還者心中留下一輩子都不可磨滅的傷疤。震驚全球的911事件爆發至今已過20年，但對於美國而言，多少人的傷痛仍未平息，這起悲痛的往事也成為了美國人難以抹去的陰影，隨著時間流逝殘存在世代的記憶中。

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