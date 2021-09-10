唯獨金與正消失了　金正恩愛妻、前女友建政日公開露面

▲金正恩與妻子李雪主9日參謁錦繡山太陽宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓在建政73週年之際，國家領導人金正恩與妻子李雪主（Ri Sol Ju）9日共同參謁錦繡山太陽宮，這也是李雪主時隔4個多月以來，首度公開露面。令人關注的是，金正恩胞妹金與正此次罕見神隱，也沒有出現在閱兵式等官媒報導之中，但黨中央副部長玄松月和歌手金玉珠雙雙現身閱兵式，唯獨金與正不在重要場合出現。

綜合南韓韓聯社、中央日報等報導，金正恩夫妻9日參謁錦繡山太陽宮，現場也有多名高層幹部陪同參加，包括國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、黨中央委員會組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、黨中央委員會書記樸正天等人。這也是李雪主繼5月5日觀看軍屬藝術小組演出後，時隔4個多月首度公開露面。

然而令外界關注的是，金正恩胞妹、中宣部副部長金與正並沒有出現在官媒朝中社發布的照片之中。此外，就連朝鮮中央電視台先前播放的閱兵式和廣場舞會畫面，全長1時45分鐘均未見金與正身影。

韓聯社指出，以往金與正即便沒被媒體報導提及，也會經常在照片或錄影中出現，而此次金正恩緋聞前女友、黨中央副部長玄松月，以及歌手金玉珠雙雙現身閱兵式，唯獨金與正缺席重要場合，引人遐想。現已知金與正上一次公開露面是在9月2日，當時坐在旁聽席上列席政治局擴大會議。

▼金正恩胞妹金與正。（圖／達志影像／美聯社）

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