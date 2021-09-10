快訊／10點搶AZ！預約平台塞爆「系統維護中」　網崩潰：到底要壞幾次

記者黃君瀚／綜合報導

第八輪AZ預約今（10）日10點起開跑，不過準點一到COVID-19公費疫苗預約平台網站就掛點，畫面一片白出現「Service Unavailable」提醒，幾分鐘後重整畫面出現公告「系統維護中，請稍後再試。」不少網友直呼崩潰。「X的到底要壞幾次啦」、「系統超爛，每次都爆」。

根據指揮中心公告，符合本期資格的有兩類對象，包含在今日前已接種第一劑AZ滿10週的民眾，可預約第二劑；在7月19日前就已選擇AZ的18至22歲民眾，可預約第一劑。預約時間從今天10點起到12日中午12點截止，施打期程將在9/15至9/23，符合資格的民眾要記得登記。

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指揮中心統計，第八輪符合預約資格民眾共計1,135,451人：

（1）9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上，預約接種第二劑者：785,239人。

（2）7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲，預約接種第一劑者：350,212人。



指揮中心提醒，本次開放符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，包含65歲以上長者、洗腎患者及機構對象等，為利該等對象接種，避免數位落差影響，將同時請地方政府衛生局安排未於預約平臺預約者進行接種，且開放該等對象可由地方政府衛生局持續安排接種至9月26日。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。