拜登政府告德州！力阻「心跳法案」禁懷孕6周墮胎　痛批：明顯違憲

▲美國德州「心跳法案」2021年9月1日正式生效，禁止懷孕6周後墮胎。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

拜登政府9日對德州政府提起訴訟，指控「心跳法案」違憲，試圖阻止其實施。此「心跳法案」於1日生效，禁止婦女在懷孕6周後，也就是胎兒出現心跳後墮胎，就連因性侵、亂倫受孕者也不例外，甚至鼓勵大眾控告幫助、煽動、實施墮胎的人，勝訴還有至少1萬美元（約新台幣28萬元）獎金可領，堪稱全美最嚴苛墮胎法之一。

《路透社》報導，婦女懷孕數周以後，才能夠透過「驗孕」的尿液檢測得知，許多人在孕期6周時根本還不曉得，也因此高達85至90%人工流產手術都發生在此期限之後。如今，德州女性可能只有1、2周時間進行墮胎手術，否則就會被法律禁止。

▲美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在記者會上表示，將對德州政府提告，阻止「心跳法案」實施。（圖／路透）

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，德州心跳法案「明顯違憲」，「這種讓美國憲法失效的陰謀，應該讓所有美國人民感到害怕，不論政治或政黨傾向是什麼。如果它成功了，其他州在其他領域都可能效仿」。

德州州長阿博特（Greg Abbott）卻該法案辯護，還宣稱該州將能夠「消除所有性侵犯」。他的發言人埃茲（Renae Eze）表示，「德州通過了一項法案，確保每個有心跳的孩子免於墮胎傷害。我們有信心，法庭將會支持保護生命權」。

▲美國德州2019年有團體群聚抗議墮胎限制。（圖／達志影像／美聯社）

美國聯邦最高法院1973年對《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）做出最後判決，承認全美50州的女性墮胎權受憲法保障。最高法院當時指出，地方政府應對墮胎權限制採取嚴格標準，並且提出「三階段標準」，婦女懷孕第1至12周時，胎兒不具有「母體外存活性」（viability），因此可以在與醫生討論後，自行決定是否墮胎。

儘管如此，美國社會在墮胎權議題上依然呈現兩極分化，大多數民主黨人支持，大多數共和黨人反對，各地保守派也持續抗爭，試圖推翻判決。因此，最高法院上周拒絕審議「心跳法案」，被視為保守派的重大勝利。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調數據，大多數美國人認為墮胎應該合法，52％認為在大多數或所有情況下都應合法，36%認為在大多數或所有情況下都應該屬於非法。

德州「心跳法」禁懷孕6周墮胎！性侵亂倫也不准 6個保守州想跟進



德州「心跳法」正式上路！懷孕6周禁止墮胎 性侵受孕也不例外

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast