快訊／Delta燒進北市？松山區某國中「確診停課」　陳時中下午說明





▲台北市松山區某國中傳確診今天停課。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園群聚案Delta燒進社區，台北市9日晚間就傳出松山區某國中有學生確診，9月10日全校停課1天，該班級則停課14天；而確診學生的妹妹就讀中山區某國小，該班及27人10日也預防性停課1天。另外，文山區有1所國中3個班級共90名學生停課5天，1所私立幼兒園共101名學童也預防性停課5天，下午指揮中心有望說明。

中央流行疫情指揮中心昨公布新增4例本土個案，其中1名是家住台北市的新北板橋某住宅的裝修工人，匡列太太也確診陽性，台北市政府表示，該工人曾去板橋社區大樓3次，相關足跡還在疫調中。另外，昨日新增的2名新北市個案，則與幼兒園和集合住宅無關，兩人是同住者。

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新北市長侯友宜今（10）日上午召開疫情記者會，呼籲新北市民廣篩，阻斷隱形傳播鏈，並公佈目前採檢813名住戶與相關人員結果均陰性，新北市今日也無新增個案。

不過，就在新北市宣布無新增個案前，台北市卻爆出學生確診，為松山區某國中生，全校今日將進行PCR採檢並預防性停課。校方表示，該生是在9月9日來校途中身體不適，同日晚間7時篩檢確診。該生跨區就讀，課後也有上4人家教班。該班已從今起停課14天，其餘23班則預防性停課一天。

台北市個案是否與昨日確診的裝修工人有關？衛生局表示，目前工人疫調還在進行中，今早7點30分衛生局已到校進行清消，聯合醫院則於下午1點30分進駐校園，協助校內篩檢。下午指揮中心也有望一併說明。