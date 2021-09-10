樂透中3830萬元「半年就被妻子花光」　幸運男：我還不能退休

Dreams come true

Moment Devon EuroMillions winner scooped £1M prize 'before his wife spent it' - Devon Live https://t.co/4MSK0ZKiPP — Stefan (@bendevon2) September 8, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國得文郡(Devon)一名男子今年3月幸運贏得樂透大獎，贏得英鎊100萬元（約台幣3,830萬元），沒想到中獎後妻子立刻把工作辭掉，還買了一堆奢侈品，巨額獎金居然在半年內就快速花光。

男子尼爾(Neil Smart)與妻子蘇(Sue Smart)今年3月5日購買百萬歐元樂透EuroMillions UKMillionaire Maker，開獎日檢查時意外發現他們中了英鎊100萬元大獎，他不敢置信請女兒幫忙確認時，對方還說看起來很像詐騙，不過後來確認真的中獎。

尼爾表示，他和妻子將贏來的獎金拿去買新房、投資基金，也有拿去買車等奢侈品，沒想到大筆獎金很快就花完，「我們花英鎊60萬元（約台幣2,298萬元）買房子，後來便只剩下英鎊40萬元（約台幣1,532萬元），再加上妻子離職，她很快就把錢花完了，我還年輕，我現在不能退休」。

尼爾還和妻子預訂了明年去加勒比海度假2周的豪華郵輪行程，身為樂透贏家，他被問到對於同樣想靠樂透致富的人有什麼建議，他表示，唯一的建議就是沒必要一直買，「我以前也會這樣，每周都買，現在則是偶爾玩玩，結果我上周又中了英鎊2.7元（約台幣103元）」。

▼夫妻樂透中大獎，獎金居然半年就花光。（圖／示意圖／CFP）



